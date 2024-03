Deniziane, do BBB 24, ganha presente inusitado dos fãs: "Amei"

"Eu tô merecendo o apelido de cretianny?", brincou Deniziane, a nona eliminada do BBB 24, ao mostrar o presente inusitado

Deniziane, a nona eliminada do BBB 24 após enfrentar o paredão contra Fernanda e Matteus, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 6, para mostrar um presente inusitado que ganhou de seus fãs.

Através dos Stories do Instagram, a fisioterapeuta exibiu o mimo inusitado que recebeu: um vibrador, e se divertiu com a situação. "Amei esse fone de ouvido", brincou ela na legenda. "Eu tô merecendo o apelido de cretianny?", questionou a ex-sister.

Essa não é a primeira vez que Deniziane é presenteada pelos fãs. Alguns dias após sair do confinamento, ela ganhou um celular de última geração e ficou chocada. "Gente, juro, eu estou tremendo. Gente, vocês são doidas? Estou tremendo. Como é que vou pagar isso aqui para vocês, u não tenho dinheiro", disse ela ao ver o aparelho.

Confira:

Deniziane mostra presente que ganhou dos fãs - Reprodução/Instagram

A ex-sister, aliás, ainda está se habituando a vida pós-reality. "Estou encantada com esse pós, com o carinho do público, por sair na rua e as pessoas me reconhecerem. Isso é muito mágico e especial pra mim. O carinho, sinceridade e admiração da maioria das pessoas que chegam até mim é de fato uma conquista e o que vale realmente a pena", revelou ela em entrevista à CARAS Brasil.

Deniziane abre o jogo sobre futuro com Matteus

Após ser eliminada do BBB 24, Deniziane participou do programa Mais Você, e durante a conversa, ela foi questionada se tem o desejo de viver um namoro com Matteus fora do reality show e ela confirmou: "Eu quero".

Porém, a jovem contou que precisa conversar com Matteus quando ele sair do jogo para saber qual é o desejo dele. Deniziane contou que mora em Minas Gerais e ele mora no Rio Grande do Sul. Além disso, ela não pode mudar de cidade por causa do seu filho, que tem dois anos e vive em Belo Horizonte. Assim, ela garantiu que quer conversar com Matteus para ver se eles conseguem engatar o romance aqui fora.