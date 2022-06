Denilson revela que Luciele Di Camargo tinha vergonha de assumi-lo para a família

Ex-jogador Denilson contou que a esposa tinha vergonha dele e que teve problemas com a família dela

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 11h49

O ex-jogador de futebol Denilson (44) fez revelações sobre o início de seu relacionamento com Luciele Di Camargo (44), com quem já está casado dese 2010 e tem dois filhos.

Durante um bate-papo no podcast Fala, Brasólho, o comentarista contou que a esposa tinha vergonha dele e medo de assumi-lo para família por não considerar bom para a imagem ter um romance com um jogador de futebol.

"Primeiro que a Luciele não queria me assumir, na época. Ficamos muitos meses namorando escondido e eu queria que divulgasse. Para ela, o jogador de futebol tinha uma imagem péssima. Então, a gente ficou uns seis ou sete meses escondido", relembrou.

Denilson ainda contou que não foi muito bem recebido por um dos irmãos dela, o Emanuel: "Entro na sala e tal, entra o Emanuel, ele me olha assim, cumprimenta a irmã e fala com a esposa 'amor, vamos embora, vamos almoçar em outro lugar', passou por mim e saiu. Fiquei esperando ele falar comigo, ficou o maior climão".

Após anos, o ex-jogador contou que tem boa relação com todos. "Hoje eu tenho um bom relacionamento com todos os irmãos e o Emanuel é um dos que eu mais tenho relação, além do Zezé", falou.

