Defesa de Alexandre Correa afirma que Ana Hickmann já havia descumprido acordo judicial

Procurado pela CARAS Brasil, advogado de Alexandre Correa compartilhou Boletim de Ocorrência do pedido de prisão de Ana Hickmann

Alexandre Correa (51) pediu a prisão em flagrante de Ana Hickmann (42) por alienação parental. Procurado pela CARAS Brasil, o advogado do empresário, Enio Martins Murad, compartilhou o Boletim de Ocorrência registrado contra a apresentadora. No texto, a defesa do pai de Alexandre Hickmann Correa (9) alega que esta não é a primeira vez que o acordo judicial é descumprido.

O pedido de prisão teria sido motivado após os pais do empresário não conseguirem buscar o neto na casa de Ana Hickmann nesta quarta-feira, 3 . Segundo o documento, esta é a segunda vez que o episódio acontece. "Não é a primeira vez que a ordem judicial em tela é desobedecida, que do dia 22 ao dia 24 de dezembro de 2023 também não foi permitido ao pai ficar com o menino", diz o trecho.

A equipe de Ana Hickmann alega que o empresário teria visitado o filho três vezes em dezembro, nos dias 11, 18 e 26, cumprindo rigorosamente as datas de visitação. Além disso, teria sido feito um acordo com os advogados de Correa, para que o período de férias de Alezinho com o pai fosse alterado de 3 a 7 de janeiro para 9 a 17 do mesmo mês.

"Foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, por telefone, no dia 22 de dezembro, a transferência do período". No entanto, os advogados do empresário alegam, no documento, que a ligação não teria acontecido e a equipe de advocacia da apresentadora teria entrado em contato apenas nesta quinta-feira, 4.

"Somente na data de hoje, os advogados de Ana entraram em contato para tentar reagendar esse período de férias da criança com o pai", diz o trecho. No documento, a defesa de Correa ainda alega que a entrega do menino seria feita aos avós paternos no dia 3 de janeiro, às 9h. Posteriormente, sendo reagendada para 18h, quando foi comunicado que ele não poderia ir.

Diva Carla Bueno Nogueira, também advogada do empresário, afirmou que não existiu qualquer acordo entre os advogados para que o período de férias fosse modificado. "Houve apenas uma tentativa inicial de ajuste entre os advogados das partes que não se confirmou devido a compromissos previamente assumidos por Alexandre".

De acordo com a equipe de Ana Hickmann, no dia 3 de janeiro o empresário visitou seu filho. O advogado de Correa afirma que a visita à criança teria sido "um rápido encontro para um lanche no final da tarde". Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o caso correrá em segredo de justiça.

CONFIRA FOTO DE ANA HICKMANN AO LADO DO FILHO, ALEZINHO: