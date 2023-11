Deborah Secco é criticada ao surgir dançando com a filha

Ao escolher música adulta, Deborah Secco é criticada ao dançar com a filha, Maria Flor, em vídeo; atriz dividiu opiniões sobre postura

A atriz Deborah Secco mostrou como é bastante companheira da filha, Maria Flor, de sete anos, ao postar um vídeo dançando com ela neste domingo, 26. Prontas para uma festa, elas apareceram com looks brilhantes dançando.

Enquanto a famosa elegeu um macacão, a herdeira surgiu com um vestido. Esbanjando estilo e carisma, a dupla apareceu fazendo uma coreografia e a música escolhida por Deborah dividiu opiniões por conta da letra adulta.

"Comemorando em grande estilo meu aniversário! POCPOC", escreveu a artista na legenda. Nos comentários, mãe e filha receberam elogios, mas a esposa de Hugo Moura foi criticada. "O clipe dessa música não é decente pra uma criança", opinaram. "A letra dessa música para uma criança?", questionaram.

Nas últimas semanas, Deborah Secco causou com um look de toalha para um evento de gala. "Na correria das gravações, nem deu tempo de eu me arrumar. Sai do banho e fui!", brincou ela nas redes sociais ao compartilhar as fotos com os fãs e seguidores. Atualmente, a musa é uma das estrelas de Elas por Elas, novela das seis da Globo.

Deborah Secco chama a atenção ao combinar looks com a filha

Sempre sintonizadas, a atriz Deborah Secco encantou ao compartilhar uma série de fotos especiais com sua única filha com o ator Hugo Moura, Maria Flor. Tempos atrás, a artista fez o álbum cheio de estilo com a herdeira e chamou a atenção.

Isso porque, a dupla apareceu combinando algumas roupas e, em outros momentos, vestindo combinações cheias de atitude e mega modernas. Fazendo caras e bocas no espelho, elas deram show de beleza.

"Tbt dos nossos lookinhos! Só amor por aqui…", escreveu Deborah Secco ao resgatar os cliques inéditos com Maria Flor. Nos comentários, os internautas encheram as musas de elogios. "Lindas", admiraram vários.