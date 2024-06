Débora Falabella quebra silêncio e fala sobre sua stalker: "Espero que fique bem"

Débora Falabella quebra seu silêncio e fala pela primeira vez de sua fã stalker, que perseguia a artista há quase 10 anos; veja!

A atriz Débora Falabella decidiu quebrar seu silêncio e falou pela primeira vez de fã que lhe perseguia desde 2015, e que acabou sendo presa em fevereiro deste ano. Em entrevista ao jornal O Globo, a artista falou sobre a prisão ter sido revogada e ainda revelou o que sente sobre a situação delicada.

A fã 'stalker', em questão, sofre de distúrbios psicológicos e acabou sendo autorizada a responder o processo em liberdade por ser declarada 'inimputável' e também ré primária. Na conversa com o veículo, Falabella falou sobre o processo.

"É algo de que evito falar. Porque tem a minha história e a história dela que, com certeza, te problemas. Estão cuidando para que seja da forma melhor possível, tanto pra mim quanto pra ela. A gente viu [a série] 'Bebê Rena'... Nunca tive contato, não a conheço. É essa relação de fã. É ruim. Tem uma perseguição atrás por um trabalho que faço e pelo qual essa pessoa chega até a mim. E tem a vida dela", disse a atriz.

Mesmo com a situação delicada, a famosa desejou que a fã se recupere e fique bem com os devidos cuidados psicológicos. "Ela tem uma família que pode cuidar, tem condições de ser tratada. Espero que seja. Fico com medo, porque nunca se conhece o outro, nunca se sabe o que vai vir. Atinge muita gente, meu núcleo familiar. É chato. Chato por tudo, porque também quero que ela fique bem", finalizou Débora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Falabella (@deborafalabellaoficial)

Entenda o processo de fã 'stalker' de Débora Falabella

Uma fã da atriz Débora Falabella, acusada de perseguir a artista desde 2015, foi presa no dia 29 de fevereiro pela polícia de Pernambuco. De acordo com informações do colunista Rogério Gentile, do UOL, a mulher em questão estava internada em uma clínica psiquiátrica.

Na época, a defesa da acusada entrou com um pedido de habeas corpus na Justiça paulista, responsável por emitir a ordem de prisão preventiva, que posteriormente foi aprovado. Após o ocorrido, ela foi levada para a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife.

Luciano Cavalcanti, advogado da fã de Débora Falabella, declarou à Justiça que sua cliente é "portadora de distúrbios de origem psíquica, tendo começado a ter crises em 2013, sendo inclusive aposentada por invalidez pelo INSS". O defensor ainda explicou que a mulher possuía uma grande idolatria pela artista e, de certa forma, acabou se tornando obsessão.

Ele ainda afirmou que durante os períodos de surto, a acusada não conseguia fazer distinção do que era real ou não. "Ela viajava para ver suas peças e sentiu uma necessidade de se aproximar da Débora Falabella. Prender uma pessoa internada para tratamento psiquiátrico, direcionando-a para uma unidade prisional, chega a ser desumano", informou Luciano Cavalcanti no pedido de habeas corpus, ainda não analisado.

Apesar da perseguição ter começado há quase 10 anos, Débora Falabella só registrou um boletim de ocorrência contra a mulher em junho de 2022. "Esclarece a vítima que há muitos anos a fã a persegue, enviando cartas com conteúdo estranho e ultimamente a perturba em seu local de trabalho, qual seja, teatro e afins sempre com escândalos e tentando aproximação a todo custo", diz o documento.