Fã de Débora Falabella recebe ordem de prisão após perseguir a atriz

Acusada de perseguir Débora Falabella há quase 10 anos, fã da atriz foi retirada de clinica psiquiátrica e levada para Colônia Penal em Recife

Uma fã da atriz Débora Falabella, acusada de perseguir a artista desde 2015, foi presa no dia 29 de fevereiro pela polícia de Pernambuco. De acordo com informações do colunista Rogério Gentile, do UOL, a mulher em questão estava internada em uma clínica psiquiátrica.

A defesa da acusada já entrou com um pedido de habeas corpus na Justiça paulista, responsável por emitir a ordem de prisão preventiva. Após o ocorrido, ela foi levada para a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife.

Luciano Cavalcanti, advogado da fã de Débora Falabella, declarou à Justiça que sua cliente é "portadora de distúrbios de origem psíquica, tendo começado a ter crises em 2013, sendo inclusive aposentada por invalidez pelo INSS". O defensor ainda explicou que a mulher possuía uma grande idolatria pela artista e, de certa forma, acabou se tornando obsessão.

Ele ainda afirmou que durante os períodos de surto, a acusada não conseguia fazer distinção do que era real ou não. "Ela viajava para ver suas peças e sentiu uma necessidade de se aproximar da Débora Falabella. Prender uma pessoa internada para tratamento psiquiátrico, direcionando-a para uma unidade prisional, chega a ser desumano", informou Luciano Cavalcanti no pedido de habeas corpus, ainda não analisado.

Apesar da perseguição ter começado há quase 10 anos, Débora Falabella só registrou um boletim de ocorrência contra a mulher em junho de 2022. "Esclarece a vítima que há muitos anos a fã a persegue, enviando cartas com conteúdo estranho e ultimamente a perturba em seu local de trabalho, qual seja, teatro e afins sempre com escândalos e tentando aproximação a todo custo", diz o documento.

Débora Falabella comemora aniversário em festa discreta

No dia 22 de fevereiro, Débora Falabella celebrou a chegada de seus 45 anos. Mas a atriz, que costuma ser discreta sobre sua vida pessoal, já comemorou seu aniversário. Em suas redes sociais, a artista contou que dispensou os grandes eventos e celebrou a data especial em uma reunião intimista na companhia de amigos e familiares.

Reservada, a atriz surpreendeu ao abrir uma rara exceção para compartilhar detalhes de sua festa. A intérprete da eterna 'Nina' na novela 'Avenida Brasil', publicou em seu perfil oficial no Instagram um álbum de fotos do seu dia especial. Entre os cliques, foi possível notar que a celebração aconteceu durante a noite, em um restaurante em São Paulo.

Na capa do álbum, Débora aparece feliz da vida cantando parabéns rodeada de amigos e com um bolo simples de dois andares. Durante a celebração, ela pausa a cantoria para beijar seu marido. Na sequência, a artista dividiu selfies ao lado de vários convidados, entre anônimos e celebridades como Tainá Müller, Renata Gaspar, Rafael Primot e sua irmã, Cynthia Falabella.

O cineasta e roteirista Fernando Fraiha, que é marido de Débora, também apareceu celebrando a vida da amada entre os demais registros da ocasião especial. Na legenda da publicação, a atriz deixou apenas um emoji de coração e outro de bolo, mas recebeu muitos elogios e parabenizações dos seguidores nos comentários.