De Viih Tube a Jojo Todynho: Veja os presentes de Natal dos famosos para seus funcionários

Viih Tube e Jojo Todynho estão entre as celebridades que decidiram presentear seus colaboradores; além delas, Virginia também presenteou seus funcionários

Viih Tube (23) e Jojo Todynho (26) estão entre os famosos que decidiram presentear seus funcionários neste Natal. Enquanto a loira e Eliezer (33) decidiram agradecer os serviços prestados ao longo do ano com um carro luxuoso a uma das trabalhadoras, a cantora distribuiu pequenos panetones e notas de R$ 100.

Vestido de Papai Noel, o pai da Lua surpreendeu a colaboradora com o presente especial. Através de seu perfil oficial nas redes sociais, Eliezer compartilhou alguns detalhes da surpresa com discrição. Ele contou sobre o momento especial: "Papai Noel passou aqui em casa e fez uma surpresa para quem trabalha com a gente", celebrou.

Viih Tube também compartilhou um registro do veículo com um laço vermelho como decoração. Assim como seu marido, foi discreta: "Hoje foi um dia muito especial! Presenteamos nossa funcionária." A decisão do casal teria acontecido após a família mudar de casa e essa funcionária ter dificuldades de chegar até o novo local.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Já Jojo Todynho optou por algo mais simples. Nos stories de seu Instagram, ela mostrou que distribuiu pequenos panetones e notas de R$ 100 entre os prestadores de serviço. "Quero agradecer vocês pelo trabalho, pelo carinho, por estarem aqui sempre. Eu acho que na vida ninguém anda sozinho. É uma equipe, uma família, um ajudando o outro, cada um aqui tem sua função", afirmou.

Leia também: Jojo Todynho se explica ao dar mini panetone aos funcionários: "Ganham bem"

"E eu acho que a gente tem que sempre ser grato a Deus. Eu sou grata a todas as pessoas que estão sempre ao meu redor, que conhecem a Jordana de fato. Vocês mais do que ninguém podem falar quem sou eu", disse Jojo. "É simples, mas é de coração para cada um de vocês", declarou a artista. No final, ela ainda posou com os funcionários e os agradeceu pelo apoio. "Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Vem 2024", escreveu ela na publicação.

VIRGINIA TAMBÉM PRESENTEOU SEUS FUNCIONÁRIOS

A influenciadora preparou uma surpresa para os funcionários de sua casa. Ela distribuiu produtos de sua marca de beleza e muitos envelopes recheados de dinheiro. Através de seu perfil oficial nas redes sociais, Virginiacompartilhou detalhes da surpresa. Inicialmente, a mulher de Zé Felipe apareceu trocando presentes com seus funcionários e membros de sua família.

Com todos reunidos na sala de estar da mansão, ela começou a distribuir os presentes. Assim que abriram os envelopes, os funcionários comemoraram e fizeram leques com as múltiplas notas azuis: "Eita, como o Natal dá certo aqui", Virginia comemorou a felicidade da equipe.