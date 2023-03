De sutiã de amamentação, Claudia Raia reaparece arrumada: ''Não to acreditando''

Atriz Claudia Raia brincou ao aparecer maquiada e usando look para amamentar o filho; veja o momento

Após quase um mês do nascimento do filho caçula, Luca, a atriz Claudia Raia (55) conseguiu se arrumar e surgir toda maquiada com o cabelo feito. Neste terça-feira, 07, a famosa compartilhou a produção em um vídeo rápido em sua rede social e brincou com o momento.

Apesar de estar toda maquiada e com as madeixas escovadas com ondas, a famosa revelou seu look do dia: uma camisola cinza bem confortável e um sutiã de amamentação para atender ao filho a qualquer momento.

"Tô de Claudia Raia de novo, aqui o eu de Claudia Raia de novo, ai você olha pra cá eu to de mãe de Luca, o de camisolão, sutiã de amamentação e olha meu premiozinho", falou ela ao gravar Luca no colo do marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53).

"Meus dois premiozinhos, não to nem acreditando, tava com saudades de me ver assim", comentou a famosa sobre estar arrumada.

Veja o momento de Claudia Raia arrumada usando sutiã de amamentação:

Filho caçula de Claudia Raia chama atenção ao surgir com look estiloso

Claudia Raiaexplodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 6, ao compartilhar um novo registro do filho caçula, Luca, que completará um mês de vida no próximo sábado, 11.

No começo do vídeo publicado no feed do Instagram, a atriz aparece ainda com o barrigão de grávida, mostrando um look estiloso que escolheu para o herdeiro, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

Depois, a artista mostra o herdeiro deitado no berço usando a roupinha: um casaco e uma calça de moletom cinza, com alguns detalhes branco, verde e vermelho, além de uma camisa de gola e um sapatinho vermelho.

Já na legenda da publicação, Claudia se declarou para o bebê. "Você piscou e a luz dos meus olhos chegou ao mundo! Deus é tão perfeito, te amo meu Luquinha, você faz a mamãe tão feliz, satisfeita e completa! O melhor papel da minha vida é ser mãe", se derreteu a atriz, que também é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), fruto de seu relacionamento com Edson Celulari (64).

Os fãs ficaram encantados com o vídeo. "Que lindo", disse o ator Ary Fontoura. "Tô apaixonada", confessou uma seguidora. "Fofura", escreveu outra. "Que coisa linda. Deus abençoe sempre", falou uma fã. "Um príncipe", comentou mais uma.