Filho caçula de Claudia Raia chama atenção ao surgir com look estiloso: "Apaixonada"

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores ao mostrar o filho recém-nascido, Luca, usando um look estiloso

Claudia Raia(56) explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 6, ao compartilhar um novo registro do filho caçula, Luca, que completará um mês de vida no próximo sábado, 11.

No começo do vídeo publicado no feed do Instagram, a atriz aparece ainda com o barrigão de grávida, mostrando um look estiloso que escolheu para o herdeiro, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello (53).

Depois, a artista mostra o herdeiro deitado no berço usando a roupinha: um casaco e uma calça de moletom cinza, com alguns detalhes branco, verde e vermelho, além de uma camisa de gola e um sapatinho vermelho.

Já na legenda da publicação, Claudia se declarou para o bebê. "Você piscou e a luz dos meus olhos chegou ao mundo! Deus é tão perfeito, te amo meu Luquinha, você faz a mamãe tão feliz, satisfeita e completa! O melhor papel da minha vida é ser mãe", se derreteu a atriz, que também é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), fruto de seu relacionamento com Edson Celulari (64).

Os fãs ficaram encantados com o vídeo. "Que lindo", disse o ator Ary Fontoura. "Tô apaixonada", confessou uma seguidora. "Fofura", escreveu outra. "Que coisa linda. Deus abençoe sempre", falou uma fã. "Um príncipe", comentou mais uma.

Confira o vídeo do look do filho de Claudia Raia:

Cópia do pai

O ator Jarbas Homem de Mello compartilhou novas fotos com o filho recém-nascido, Luca, fruto do casamento com a atriz Claudia Raia. Em um momento tranquilo na cama, o papai coruja surgiu com o bebê no colo em dia de verão e a semelhança entre eles roubou a cena. "Bom dia pessoal, eu e meu pai estamos de boa aqui em casa curtindo o domingo", disse o artista na legenda.

