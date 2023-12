De Sandy a Sabrina Sato, qual foi a separação mais inesperada de 2023? Vote

De Sandy e Lucas Lima a Sabrina Sato e Duda Nagle, diversos casais de celebridades decidiram colocar um fim na relação em 2023

Desde o fim dos casamentos de Sandy e Lucas Lima e Sabrina Sato e Duda Nagle, até o rompimento do namoro de Luísa Sonza e Chico Moedas, o ano de 2023 trouxe diversos términos de relacionamento no mundo das celebridades. Pensando nisso, a CARAS Brasil separou alguns dos términos mais marcantes para escolher o mais inesperado.

VOTE NA ENQUETE:

Qual foi a separação mais inesperada de 2023? Sandy e Lucas Lima

Luísa Sonza e Chico Moedas

Lexa e MC Guimê

Sabrina Sato e Duda Nagle

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

Bela Gil e João Paulo Demasi

Fábio Porchat e Nataly Mega

Susana Werner e Julio César

Sandy e Lucas Lima anunciaram o término do casamento em setembro de 2023 . Os dois estavam juntos há 24 anos, e são pais de Théo, de 9 anos. O fim da relação aconteceu de forma amigável, e os músicos continuaram sendo vistos juntos em diversas ocasiões.

O mesmo não aconteceu com Luísa Sonza e Chico Moedas. Eles engataram em um rápido namoro, que rendeu a canção Chico, e terminou após uma traição do influenciador. No fim de setembro, a cantora foi ao programa Mais Você, expôs o fim da relação e a infidelidade de seu então parceiro em uma carta aberta, que emocionou a apresentadora Ana Maria Braga.

Ainda em setembro, Lexa e MC Guimê anunciaram um novo fim do casamento. Os dois haviam se separado em 2022, porém reataram pouco tempo depois. Eles estavam casados desde 2018 e o término envolveu algumas polêmicas como traição e dívidas.

Sabrina Sato e Duda Nagle também decidiram por um ponto final na relação. Os dois anunciaram o fim do casamento de sete anos em março de 2023 e, desde então, foram vistos juntos em alguns eventos familiares, sempre ao lado da filha, Zoe, de quatro anos.

Em abril, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb anunciaram o fim da relação de sete anos, através das redes sociais. Até o momento, nenhum dos dois assumiu um novo romance, apesar de o galã ter sido alvo de rumores sobre um possível affair —o que foi desmentido por sua assessoria à CARAS Brasil.

Bela Gil e o empresário e designer João Paulo Demasi anunciaram o fim do casamento no início de janeiro. Juntos há 19 anos, eles são pais de Flor Gil, de 14 anos, e Nino Gil, de 6. "Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim", escreveu a influenciadora, na época.

O humorista Fábio Porchat também anunciou o fim de seu casamento com Nataly Mega em janeiro. Eles estavam juntos há oito anos, sendo cinco desses como casados, e decidiram terminar o relacionamento por divergirem sobre querer ou não ter filhos.

Mais recentemente, Susana Werner usou as redes para anunciar o término do casamento de mais de 20 anos com Julio César. Os dois são pais de Cauet, de 20 anos, e de Giulia, de 17. A influenciadora acusou o ex-marido de abuso patrimonial.

CONFIRA ANÚNCIO DO TÉRMINO DE SANDY E LUCAS LIMA: