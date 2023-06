De maiô, Aline Campos deixa internautas babando com tanquinho impressionante

Bronzeada e trincada, Aline Campos arranca enxurrada de elogios em fotos de maiô mínimo

Nesta quarta-feira, 21, a atriz e dançarina Aline Campos decidiu elevar a temperatura da web! Em suas redes sociais, a modelo compartilhou um ensaio para lá de poderoso, ostentando um bronzeado impressionante e um tanquinho de cair o queixo, arrancado uma enxurrada de elogios dos internautas que babaram no corpão da ex-namorada do DJ Jesus Luz.

“Hot, Hot, Hot! Qual sua preferida?”, perguntou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. As fotos, que saíram dos olhos de Duda Segreto, deixaram os internautas completamente perplexos com o corpo escultural de Aline.

Usando um chapéu e um biquíni parecido com um maiô, do tipo amarração, preto e bem cavado, Aline deixou seu tanquinho trincado escapar pela abertura da barriga da peça de banho. Fazendo altas poses e carões, a beleza da influenciadora digital deixou os internautas completamente impactados.

“Meu Deusssssss que mulher”, disparou uma usuária. “Maravilhosaaaaaaa”, exaltou uma outra internauta. “A primeira tá demais! Te amo tanto”, exclamou uma terceira seguidora da modelo. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Aline Campos.

De biquíni, Aline Campos exibe corpo escultural e fala sobre treino de bumbum

No final de maio, a modelo Aline Camposdeixou os internautas babando em seu corpão esbelto enquanto usa um biquíni preto. A morena ainda aproveitou para falar sobre treinar o bumbum, contando que todo dia observa seu corpo, que usa esse momento como autocuidado.

“Nem pensa, só vem!!! É hoje que vamos treinar de verdade o bumbum”, escreveu a modelo, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, avisando e chamando seus seguidores para se cuidar. Já no vídeo, Aline falou um pouco sobre como gosta de observar seu corpo, aproveitando para chamar seus seguidores para uma live onde a influenciadora digital irá participar para todos treinarem juntos. “Oi, tudo bem? 'Ah, Aline, porque você está de biquíni, como se estivesse se olhando no espelho, se amando?' Gente, porque esse realmente é o momento que eu tenho comigo todos os dias, um momento de amor e autocuidado”, começou.