De fotos ousadas a biquínis transparentes: Relembre cinco vezes em que Simaria deixou os fãs babando

Com a chegada do Verão, a cantora Simaria aproveitou passeios e looks para mostrar o corpo nas redes

A cantora Simaria Mendes (40) costuma compartilhar cliques ousados em suas redes sociais, que deixam os fãs e internautas babando pela beleza da artista. Com a chegada do verão, a ex-dupla de Simone Mendes (38) não perdeu tempo e publicou muitos registros de passeios e biquínis variados, para mostrar o corpo para seus mais de 27 milhões de seguidores.

A mais recente foi publicada há cerca de duas semanas. Na foto, a cantora aparece usando um biquíni branco, com uma amarração diferente, e um shorts vermelho e quadriculado. Além disso, a artista também usa um colar dourado, combinando com a corrente em sua cintura, também chamada de body chain.

"Bom dia! A frase do dia é: Nunca conte com a decepção pois ela nunca te decepcionará", escreveu a artista, na legenda da publicação. Além da foto principal, ela compartilhou outra selfie, no mesmo carrossel, e um vídeo de seu rosto, em que mexe nos cabelos. "Essa mulher é muito linda... Mulher bonita!", escreveu um fã.

Um dos cliques mais comentados da artista foi compartilhado em meados de dezembro do ano passado. A cantora surgiu nua, sem usar nenhum tipo de top ou biquíni, tampando os seios com as mãos. "Suba bem alto, inspire o ar rarefeito, veja o que nunca foi visto; parta, perca-se, mas faça a escalada", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, fãs e internautas elogiaram a beleza natural da artista. "Deusa", escreveu um. "Amo você", disse outro. "Você é alguém que nos inspira! Alguém que nos dá força para seguir nossos sonhos, alguém que nos mostra diariamente que ser de verdade vale a pena!", escreveu ainda uma terceira. A foto foi comentada até por Boninho, diretor do Big Brother Brasil.

Outro momento aconteceu em outubro de 2022, quando a artista compartilhou fotos de um passeio de barco que estava fazendo, para aproveitar o calor primaveril. Na imagem, ela aparecia usando um biquíni fio dental, com a parte de cima parcialmente transparente, com um recorte que evidenciava a alça única do top.

"Uma mulher só se torna uma mulher de verdade quando toma as rédeas da sua própria vida", escreveu ela na legenda, que também contou com a versão em inglês da frase. "Também acredito que uma mulher só é feliz, apesar do caminho difícil e corajoso, quando ela toma as rédeas da sua própria vida", respondeu a jornalista Renata Ceribelli.

No mesmo mês, ela também chamou atenção ao aparecer em outro clique em um passeio de barco. Na ocasião, a artista usava um maiô com um tom semelhante a cor de sua pele, com um decote que deixava a barriga inteira à mostra e parte do seu seio também. Na legenda, a artista colocou apenas alguns emojis.

Nos comentários, internautas chegaram a criticar a artista, que estava vivendo uma fase mais sensual. Porém, ela foi defendida também pelos fãs. "Faça o que você sentir vontade! Se eu tivesse 1% da sua beleza, eu faria muito mais. Quem crítica é simplesmente por que não pode", refletiu um.

Meses antes, em fevereiro, a artista também arrancou suspiros dos fãs ao posar em outro passeio de barco, desta vez em Miami, nos Estados Unidos. "Boa tarde Miami, Boa noite Brasil!", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu uma enxurrada de elogios.

VEJA AS FOTOS DA CANTORA:

