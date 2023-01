De fio-dental, Erika Schneider extrapola os limites da beleza ao posar em arquipélago:"Toda linda!"

A ex-peoa Erika Erika Schneider entregou tudo ao posar com biquíni no limite

Erika Schneider(31) esquentou a web com um novo clique em clima de verão! Na última quarta-feira, 04, a loira chamou atenção ao fazer uma série de fotos de biquíni enquanto renovava o bronzeado cheia estilo em um passeio de barco no arquipélago em Fernando de Noronha.

"A-mar @aguasclarasnoronha", disse ela ao posar de vários ângulos com um biquíni preto. Nos registros publicados em sua conta no Instagram, a ex-peoa esbanjou sensualidade ao revelar suas curvas em cada clique.

Não demorou para a influenciadora receber vários elogios."Maravilhosa", falaram os seguidores. “Sereia”,“Que corpão!”, "Lindíssima", admiraram outros.

Ainda recentemente, a loira surgiu em alguns cliques de biquíni, aproveitando o dia ensolarado da cidade de Maracaípe, em Pernambuco.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ERIKA SCHNEIDER:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Schneider 🇧🇷 (@erikaschneider)

Erika Schneider deixa seguidores babando

A modelo e ex-bailarina do Faustão, Erika Schneider arrancou elogios de seus seguidores das redes sociais.

A modelo compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma série de registros onde aparece com um look bem diferentão para curtir as férias.

Usando um biquíni metalizado azul, a loira apostou em um look para aguentar o calor nordestino, usando apenas um biquíni e uma calça jeans. Erika ainda completou o outfit modernão com um óculos dourado.