De biquíni, Erika Schneider deixa seguidores babando enquanto curte praia em Pernambuco

Ex-dançarina do Faustão Erika Schneider posa na praia enquanto espera a chegada do ano novo

A modelo e dançarina Erika Schneider (31) decidiu deixar seus seguidores malucos! Em suas redes sociais, a loira surgiu em alguns cliques de biquíni, aproveitando o dia ensolarado da cidade de Maracaípe, no estado de Pernambuco.

Entre poses ostentando seu corpão, a apresentadora usava um biquíni rosa neon, que deixava ainda mais em destaque seu belíssimo bronzeado. “Só vibrando amor e paz”, escreveu a dançarina na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários foram inundados de elogios à dançarina. “Linda linda linda linda”, escreveu uma seguidora. “Gostosa!”, exaltou uma outra. “Parando o Instagram em 3… 2… 1…”, brincou uma terceira fã da apresentadora.

Veja a publicação de Erika Schneider que deixou seus seguidores sem ar ao aparecer de biquíni em Maracaípe, em Pernambuco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Schneider 🇧🇷 (@erikaschneider)



Após três meses, Erika Schneider anuncia fim de namoro: ''Comum acordo''

Erika e Victor chegaram a um fim no relacionamento ainda em dezembro deste ano, com uma nota da assessoria. "A assessoria de imprensa de Erika Schneider confirma que ela e e Victor Peres não estão mais juntos. Eles decidiram, em comum acordo, terminar o relacionamento amoroso. No entanto, o respeito e a amizade permanecem. A repórter e modelo optou por não dar detalhes sobre o término. Ela também agradece a todos que torcem pela sua felicidade, que se preocupam e mandam mensagens de carinho", dizia a nota.

O romance dos dois durou apenas três meses, quando Erika foi pedida em namoro por Victor em setembro. O momento tão romântico aconteceu em meio ao trio elétrico de Claudia Leitte, em Maceió. Os ex-pombinhos já haviam se relacionado, lá no ano de 2020, onde o relacionamento chegou a durar ainda mais, com três anos de envolvimento. Bem mais duradouro do que a última tentativa de se manter juntos de Erika e Victor.