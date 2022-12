Erika Schneider arras com biquíni metálico em Pernambuco e deixa seguidores babando

Modelo Erika Schneider aproveita viagem após anunciar recentemente o fim de seu relacionamento

A modelo e ex-bailarina do Faustão Erika Schneider (31) está curtindo os últimos dias do ano da melhor forma! Viajando pela cidade de Maracaípe, no Pernambuco, ela arrancou elogios de seus seguidores das redes sociais.

Com seu relacionamento com o empresário Victor Peres recentemente terminado, a modelo compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma série de registros onde aparece com um look bem diferentão para curtir as férias.

Usando um biquíni metalizado azul, a loira apostou em um look para aguentar o calor nordestino, usando apenas um biquíni e uma calça jeans. Erika ainda completou o outfit modernão com um óculos dourado e uma corrente de mesma cor. “Vivendo”, escreveu ela na legenda da publicação.

Veja a publicação de Erika Schneider curtindo sua viagem por Pernambuco que arrancou elogios de seus seguidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Schneider 🇧🇷 (@erikaschneider)



Após três meses, Erika Schneider anuncia fim de namoro: ''Comum acordo''

Erika e Victor chegaram a um fim no relacionamento ainda em dezembro deste ano, com uma nota da assessoria. "A assessoria de imprensa de Erika Schneider confirma que ela e e Victor Peres não estão mais juntos. Eles decidiram, em comum acordo, terminar o relacionamento amoroso. No entanto, o respeito e a amizade permanecem. A repórter e modelo optou por não dar detalhes sobre o término. Ela também agradece a todos que torcem pela sua felicidade, que se preocupam e mandam mensagens de carinho", dizia a nota.

O romance dos dois durou apenas três meses, quando Erika foi pedida em namoro por Victor em setembro. O momento tão romântico aconteceu em meio ao trio elétrico de Claudia Leitte, em Maceió. Os ex-pombinhos já haviam se relacionado, lá no ano de 2020, onde o relacionamento chegou a durar ainda mais, com três anos de envolvimento. Bem mais duradouro do que a última tentativa de se manter juntos de Erika e Victor.