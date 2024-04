De férias, Antônio Fagundes celebra aniversário em viagem internacional com esposa

Conforme apuração da CARAS Brasil, Antônio Fagundes curtiu celebração de aniversário durante temporada fora do Brasil

Discreto quanto a sua intimidade, o ator Antônio Fagundes celebrou seu aniversário de 75 anos nesta quinta-feira, 18, fora do país. Conforme apuração da CARAS Brasil, o artista está em uma viagem internacional romântica ao lado de sua esposa, Alexandra Martins. Juntos, os dois estão off de tudo e sem preocupações envolvendo o Brasil.

A viagem do casal começou em fevereiro pelos Estados Unidos e deve durar mais alguns meses. A ideia seria visitar diversos países juntinhos, no melhor clima de romantismo que os dois fazem questão de compartilhar nas redes sociais para seus familiares, amigos e admiradores.

O momento de descanso de Fagundes acontece após ele passar por uma maratona de trabalhos, como o filme MMA – Meu Melhor Amigo, produção que atua com Marcos Mion. No início do ano, ele também gravou o filme Deus Ainda É Brasileiro, sequência Deus é Brasileiro, sucesso o qual ele protagonizou em 2003.

“Quando o Cacá me chamou, eu não quis nem ler o roteiro, falei: ‘Claro, estou direto nessa’. E foi muito prazeroso fazer, eu acho que vai ser um filme lindíssimo como o primeiro era”, disse o artista sobre o longa, em entrevista à revista CARAS.

Em Deus Ainda É Brasileiro, o Todo-Poderoso se mostra descontente com os rumos que as pessoas estão dando à Terra e decide retornar ao Brasil para tentar identificar se deve ou não dar uma nova chance à humanidade, que constantemente tem protagonizado guerras e momentos de desespero.

“Uma pessoa quase estraga seu segredo e, para isso, Ele precisa transformá-la temporariamente em uma cabra!”, relembra Fagundes, sobre a experiência de Deus em terras brasileiras, que acaba ganhando um toque de humor.