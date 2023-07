De biquíni verde, Kylie Jenner exibe corpão absurdo ao renovar bronzeado

Bilionária e modelo Kylie Jenner deixa fãs babando ao posar tomando sol em piscina de mansão

Neste sábado, 8, a influenciadora digital e empresária Kylie Jenner decidiu quebrar o termômetro da internet! Aproveitando o dia de muito sol durante o verão estadunidense, a modelo renovou o bronzeado com um biquíni verde tomara que caia, em frente a sua piscina de sua mansão.

“Feliz sábado”, escreveu a bilionária, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Kylie sensualiza para as lentes da câmera, enquanto posa com um biquíni tomara que caia verde musco com um lacinho. A musa aproveitou o solzão em sua mansão em Palm Springs, na Califórnia.

Com os cabelos soltos ao vento, a mais nova do clã Kardashian / Jenner caprichou nos carões e nas poses em uma cadeira. Os internautas babaram no corpão perfeito da mãe de Stormi e Aire Webster, filhos que a influenciadora digital tem frutos de seu relacionamento com o rapper texano Travis Scott.

"Como é possível que essa mulher tenha tido dois filhos", brincou uma internauta. "Só consegui reparar no tamanho da piscina", ironizou um outro seguidor. "Linda amiga", disparou uma terceira usuária. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Kylie Jenner.

KYLIE JENNER SENDO UMA TREMENDA GOSTOSA! pic.twitter.com/T7N9aWK7WU — ♡ (@imnotsouza) July 8, 2023

Kylie Jenner não quer assumir relacionamento com astro de Hollywood, afirma fonte

Recentemente, Kylie Jennerse envolveu em um boato de que já teria feito a fila andar, em um possível relacionamento com o ator Timothée Chalamet. Mas, uma fonte próxima à irmã da influenciadora digital e modelo Kim Kardashian e ex-namorada do rapper Travis Scott ainda não pretende levar seu possível novo romance a público, visto que eles ainda estão apenas se conhecendo melhor.

“Eles estão mantendo as coisas casuais no momento. Não é sério, mas Kylie gosta de sair com Timothée e ver no que dá. Tem sido muito divertido para ela porque parece muito diferente de seus relacionamentos anteriores. É novo e emocionante para Kylie e ela está se divertindo muito”, disse o informante, à revista norte-americana de fofocas People.