De biquíni, Thais Braz exibe curvas esculturais durante viagem pelos Estados Unidos

Revivendo o estilo Barbie Girl, a ex-BBB Thais Braz ostenta sensualidade nas praias de Miami

Nesta quarta-feira, 24, a ex-BBB e modelo Thais Braz (30) decidiu elevar a temperatura da web! Em suas redes sociais, a musa compartilhou uma sequência de cliques de um ensaio para lá de sensual que fez durante sua passagem pelos Estados Unidos da América, botando seu corpão escultural para jogo em uma praia de Miami.

Com o melhor estilo Barbie Girl, a morena apostou em um biquíni branco bem moderno e diferentão, esbanjando toda sua sensualidade, com seu corpão maravilhoso. Em um dos cliques, Thais aparece deitada em uma cadeira de praia rosa, enquanto em outros momentos, aparece bebendo algo ou com boias ao seu redor.

Os comentários da postagem foram completamente inundados de elogios para a ex-participante do Big Brother Brasil 21. “Simplesmente perfeita! Te amo”, exaltou um internauta. “Barbiezinha”, exclamou uma outra pessoa. “Como consegue ser tão maravilhosa”, questionou uma outra, apaixonada. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, foguinhos, palminhas, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Thais Braz.

Veja a publicação feita pela influenciadora digital Thais Braz mostrando toda sua sensualidade de biquíni durante sua viagem pelos Estados Unidos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por THAIS BRAZ (@thaisbraz)



Procedimento cirúrgico

Recentemente, Thais Braz precisou ficar um período ausente das redes sociais para realizar uma mastopexia, que consiste no levantamento das mamas, com troca das suas próteses de silicone. Após receber alta, a ex-BBB surgiu na web e conversou com os fãs. "Sumi, mas por um motivo. Foi por uma cirurgia. Eu troquei minhas próteses de silicone aqui no Rio de Janeiro com o Dr Leonardo Avellar. Vim até o Rio para fazer cirurgia com ele", revelou. Depois, Thais mostrou na gravação um pouco do volume dos novos seios, revelando que teve que colocar próteses maiores para que a cicatriz do procedimento não ficasse tão evidente. "Ia colocar menos, mas se eu colocasse menos, a cicatriz ia ficar muito grande. Coloquei uma menor, mas não tão menor", explicou.