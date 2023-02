De biquíni, Khloé Kardashian incendeia internet ao tomar sol por frestinha de luz dentro de casa

Socialite Khloé Kardashian exibe corpaço aos 38 anos e deixa seguidores completamente malucos

A socialite e empresária Khloé Kardashian (38) decidiu elevar a temperatura da internet nesta segunda-feira, 13! Com uma foto de biquíni, a loira apareceu posando encostada na parede branca, aproveitando a luz de sol que entrou dentro da casa, deixando seus seguidores completamente malucos.

Com apenas uma frestinha de sol passando, a irmã mais velha de Kim Kardashian decidiu exibir a barriga para lá de chapada e bumbum maravilhoso. A famosa ainda completou o look com um óculos escuro, fazendo várias poses para as lentes da câmera.

Os comentários foram inundados de elogios para a socialite. “Insano”, comentou a irmã mais nova do clã, Kylie Jenner. “Meu Deus do céu, mulher!”, disse outro internauta, perplexo com a beleza da influenciadora. “Nossa senhora… Em uma segunda-feira? Vou até ficar na academia mais tempo”, brincou uma outra internauta.

Veja a publicação da socialite Khloé Kardashian, aproveitando o sol que entrou em sua casa:

Uau!

Recentemente, a irmã mais nova de Khloé, a modelo, empresária e socialite Kim Kardashian deixou seus fãs babando ao surgir vestindo apenas lingerie em suas redes sociais. A irmã de Khloé apareceu em novas fotos usando lingerie rosa, com babados em tons de rosa, rendas e um recorte na barriga.