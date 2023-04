De biquíni, Dhiovanna Barbosa posa para fotos e ostenta corpão escultural

Influenciadora Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, renova bronzeado em praia na Barra da Tijuca, depois de irmão brilhar no jogo do Flamengo

A influenciadora digital Dhiovanna Barbosa (21) decidiu elevar a temperatura da internet nesta quinta-feira, 27! A irmã do jogador de futebol do Flamengo, Gabigol (26), que brilhou na última quarta-feira, 26, na vitória do clube carioca por 8 a 2 contra o Maringá, pela Copa do Brasil, decidiu renovar o bronzeado nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Usando um biquíni branco mínimo, com tiras amarelas, a modelo e influenciadora digital aproveitou as lentes dos paparazzis para fazer diversas poses ao perceber que estava sendo fotografada, exibindo todo seu corpão maravilhoso e deixando expostas suas diversas tatuagens.

Dhiovanna Barbosa na praia - Créditos: Fabrício Pioyani / AgNews

Dhiovanna Barbosa na praia - Créditos: Fabrício Pioyani / AgNews



Além disso, Dhiovanna aproveitou o dia ensolarado para fazer alguns cliques para seu perfil oficial no Instagram. “Desse seu corpo é o do que me alimento, eu só te peço uma chance”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dhiô Barbosa. (@dhiovannab)



Cliques na praia

Conhecida pelo corpo perfeito, Dhiovanna Barbosa surgiu recentemente aproveitando uma praia. Ela apareceu para renovar o bronzeado nas areias do Rio de Janeiro. Como já é costume, a bela escolheu a praia da Barra da Tijuca, e foi clicada usando um biquíni ousado que deixou seu corpo todo tatuado em evidência.

