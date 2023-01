De biquíni, Aline Campos ostenta corpão em Orlando e reflete sobre novo ciclo

Modelo Aline Campos está viajando pelos Estados Unidos acompanhada de Jesus Luz e seus filhos

Nesta terça-feira, 3, a modelo Aline Campos (35) decidiu refletir um pouco! Em suas redes sociais, a morena surgiu à beira da piscina com um biquíni metalizado, e mesmo que nas fotos estivesse ostentando um corpão, a namorada de Jesus Luz (35) desabafou na legenda da postagem.

“O ano começou, mas na verdade as energias só se alinham para uma nova no final de Março. E assim me sinto hoje, nos ajustes finais de um novo ciclo de muita luz que está chegando… Mas pra isso, desafios e até confusões mentais e emocionais fazem parte do processo! Quem mais se sentindo assim hoje? E acho que isso está nítido nas minhas postagens, está tudo conectado… Um dia posto uma foto no frio de Newark, hoje o calorão da Bahia, mas na verdade estou numa temperatura amena de Orlando!”, começou.

“Mas, mesmo com esse entendimento, não anseio chegar logo a essa real virada de ciclo energético. Consigo enxergar na confusão do processo transitório beleza e MUITOS APRENDIZADOS importantes para finalmente o início de algo novo! Me sinto grata e honrada de estar onde estou hoje! O segredo??? Meditação e conexão com o divino que vive dentro de mim! Auto observação sem julgamentos. Desejo luz, força e muita sabedoria para o processo particular de cada um e pro coletivo!”, completou.

A modelo está viajando por Orlando junto de seu namorado, o também modelo Jesus Luz, além de estarem acompanhados dos filhos do casal, Nathan, que Aline teve em outro relacionamento, e Malena, do relacionamento de Jesus com Carol Ramiro.

Aline Campos curte viagem em clima de romance com Jesus Luz

A influenciadora digital Aline Campos está curtindo dias de descanso na companhia do namorado, o DJ Jesus Luz! Os dois embarcaram em viagem romântica para Bali, na Indonésia, e já compartilharam os primeiros registros nas redes sociais. "Chegamos em BALI e já acordamos pra ver o sol nascer, se exercitar e aproveitar ao máximo toda essa oportunidade de conexão única! Acompanhem porque vamos compartilhar muitas coisas daqui com vocês, pra que se conectem também com essa energia! Sou muito GRATA! Ahhh, aceitamos dicas!!", escreveu Aline.

Na manhã de quarta-feira, 07, Jesus contou que eles conheceram o templo Tanah Lot. "Hoje conhecemos o templo Tanah Lot. O que levamos da vida? O bem que fazemos. As pessoas que amamos. Os lugares que visitamos. O aprendizado que carregamos", disse o DJ.