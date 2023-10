David Beckham revela que teve medo de que seus filhos se tornassem 'pequenos idiotas' por conta da fama

O novo documentário da Netflix sobre a vida da família Beckham mostra os bastidores do ex-jogador na criação dos filhos

Em seu novo documentário, o ex-jogador David Beckham abriu o jogo e falou sobre os bastidores da criação de seus filhos. O craque confessou que teve medo de que seus filhos com a ex-spice girl, Victoria Beckham fossem 'pequenos idiotas', por terem nascido em meio a uma grande fortuna e no centro dos holofotes -- algo muito diferente do que o ex-atleta que foi criado de forma simples.

Juntos desde 1997, David e Victoria são pais de 4 filhos, Brooklyn Beckham, de 24 anos, Romeo Beckham, de 21 anos, Cruz Beckham, de 18, e a única menina, Harper Beckham, de 12 anos. Ele afirma que foi um alívio ver que seus herdeiros não haviam sido corrompidos pela condição financeira e os privilégios que tiveram durante toda a infância.

“Tentamos dar aos nossos filhos a educação mais normal possível. Mas você tem um pai que foi capitão da Inglaterra e uma mãe que foi Posh Spice... é por isso que digo que estou tão orgulhoso de meus filhos e estou tão impressionado com a maneira como eles se tornaram", confessou David no documentário.

Emocionado com o assunto, Beckham fez questão de salientar a importância de sua família e não conseguiu conter as lágrimas. “A coisa mais importante para mim é o que temos”, garantiu.

“Beckham” vai contar a trajetória do craque inglês, trazendo o passado humilde do então garoto, quando ainda vivia no leste de Londres, passando em detalhes pela determinação e a vontade de vencer do ex-jogador. Dividida em quatro episódios de 60 minutos e foi produzida pela Netflix e estreou nessa quarta-feira, 04 na plataforma de streaming.

Victoria Beckham fala pela primeira vez sobre rumores de que teria sido traída por David Beckham

A estilista e cantora Victoria Beckham comentou pela primeira vez sobre os rumores de que o marido, o ex-jogador de futebol David Beckham, teria vivido casos com outras mulheres enquanto jogava pelo Real Madrid em 2003. Em um trecho do documentário sobre o atleta na Netflix, ela relembrou os rumores de traição que surgiram na imprensa na época.

“Foi o período mais difícil para nós porque parecia que o mundo estava contra nós. O problema foi o seguinte: estávamos um contra o outro, para ser totalmente sincera”, disse ela, e completou: “Não consigo nem começar a dizer o quão difícil foi e como isso me afetou”.