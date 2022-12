Danielle Winits faz rara aparição com o filho caçula, Guy, no Rio de Janeiro

Mamãe coruja, Danielle Winits é fotografada com o filho caçula, Guy, antes da formatura dele no Rio de Janeiro

A atriz Danielle Winits viveu um dia especial nesta quarta-feira, 21. Ela foi acompanhar a cerimônia de formatura do seu filho caçula, Guy, de 11 anos. O evento aconteceu em um shopping no Rio de Janeiro e ela foi fotografada enquanto fazia companhia para o herdeiro e o ajudava a ajeitar o look para o momento especial.

Guy é fruto do relacionamento de Winits com o ator Jonatas Faro. Ela também é mãe de Noah, de 15 anos, do relacionamento com o apresentador Cássio Reis. Atualmente, a atriz namora com o ator André Gonçalves.

Há poucos dias, Danielle Winits encantou seus fãs ao exibir a sua boa forma nas redes sociais. Ela compartilhou uma foto curtindo o dia de sol e chamou atenção com suas curvas torneadas. Usando um biquíni dourado e uma canga com a bandeira do país, a loira surgiu deslumbrante na varanda de sua mansão no Rio de Janeiro.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Filho de Danielle Winits e Cássio Reis chama atenção pela altura

Na última sexta-feira, 18, Danielle Winits foi flagrada passeando com o filho mais velho, Noah, fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis (45), com que ficou de 2005 a 2010.

A atriz e o herdeiro andaram juntos pelas ruas da zona sul do Rio de Janeiro, e o tamanho do menino, que está com 14 anos e maior do que a mãe, surpreendeu.