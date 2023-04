Dani Valente vive nova fase após enfrentar doença e desabafa com livro: 'Coisa de alma'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dani Valente comentou sua nova fase e ainda desabafou sobre doença

Dani Valente (46), conhecida por estrelar diversas produções brasileiras, está fazendo carreira longe das câmeras. Morando na Florida, nos Estados Unidos, a comediante equilibra o novo trabalho como nutricionista holística com a escrita de roteiros. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz comentou sua nova fase, desabafou sobre enfrentar a fibromialgia e ainda revelou como a doença que gera dores no corpo a inspirou para escrever seu próprio livro.

"A vida foi levando, de certa forma. Primeiro, eu estudei para me salvar. Depois, eu fui vendo que eu poderia ajudar outras pessoas. Quando eu estava estudando, fazendo provas, lendo livros, enfim, fazendo as minhas pesquisas, as vezes eu ia dormir e pensava assim: 'Meu Deus, tem tanta gente no Brasil, essa hora, que está com crise da fibromialgia e que não tem acesso a essa informação'. Eu ficava com isso. Eu falei: 'Como que eu posso ajudar as pessoas que estão no Brasil? De que maneira?'. Isso não me deixava dormir. É igual quando eu estou escrevendo um roteiro que os personagens não me deixam dormir. Eu falei: 'Eu preciso fazer isso'. Era uma coisa de alma, de propósito", revelou Dani Valente , que demorou cerca de um ano para escrever o livro A Pessoa Mais Feliz do Mundo: Como a Conquista de um Intestino Saudável Me Ajudou a Superar uma Doença Crônica.

"A minha atriz sempre se entregou para levar alegria para as pessoas, mas é uma profissão que a gente é muito servida, as pessoas servem muito. Não precisa nem pensar na roupa que a gente vai vestir. As pessoas vestem, fazem a gente ficar bonita para aparecer na TV, fazem a nossa maquiagem, o nosso cabelo. Tem pessoas que cuidam de tudo para a gente. Como nutricionista e como pessoa que trabalha com essa coisa do bem estar, eu me sinto servindo. E isso me dá uma satisfação tremenda. Da mesma forma quando eu escutava a gargalhada da plateia, eu me sinto feliz quando eu recebo uma mensagem de uma cliente que está sem dor. Eu fico emocionada", declarou a nutricionista holística, que revelou nunca ter se imaginado com essa profissão.

Leia também: Atriz de Travessia alega cobrança por piadas após carreira na comédia: 'Esperam coisa engraçada'

"Agora, nessa minha fase, eu não penso em carreira. É mais um dia de cada vez. A minha artista é muito maior do que isso. Eu penso muito mais na minha escrita do que na parte de nutrição. Só que, essa parte de nutrição está acontecendo em uma velocidade que eu não esperava", compartilhou Dani Valente. "A coisa está crescendo. As pessoas começaram a pedir para falar sobre esse assunto, comecei a ser solicitada muito para esse lado por causa da minha experiência. E aí eu penso: 'Caramba, será que essa é uma missão que eu tenho também?'", completou. A comediante, que ainda não sabe qual rumo sua carreira vai tomar, deu uma única certeza sobre a nova fase: "Eu escolho na vida, ao invés de ser escolhida".