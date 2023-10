Contratado da Band, filho de Faustão era locutor e repórter no colégio; relembre

Desde os 14 anos filho de Faustão já vem demonstrando interesse em seguir carreira na comunicação e apresentar programa de TV

Muito antes de ser contratado pela Band, João Guilherme Silva (19), filho do apresentador Fausto Silva, o Faustão, já demonstrava interesse pela comunicação. Desde os 14 anos ele fazia trabalhos e se envolvia minimamente com a área.

Fruto do relacionamento de Faustão com a jornalista Luciana Cardoso, João nunca negou o quanto era apaixonado pela profissão dos pais. Ainda no fundamental, ele buscou se tornar locutor e repórter no colégio onde estudava, na cidade de São Paulo.

Na época, a decisão de João chamou atenção do jornal Extra, que fez uma matéria falando sobre o assunto. Ainda garotinho, ele já se apresentava uma vez por semana na Rádio Trianon, acompanhado das veteranas radialistas Silvia Vinhas e Malu Mota.

Intitulado Duas na Tri, o programa trazia João para dar informações voltadas para crianças e adolescentes. Ele também comentava sobre sua rotina na escola e fazia comentários sobre sua vida pessoal.

Em meio a momentos de diversão do jovem comunicador, muitas pessoas ficaram impressionadas com as semelhanças entre João e seu pai. Por ter um jeito de falar e estilo bem parecidos, muitas pessoas já acreditavam que os dois iriam seguir o mesmo caminho.

E as pessoas não estavam erradas. João conquistou uma vaga na programação da Band desde que seu pai decidiu finalizar seu contrato com a emissora. Mostrando desenvoltura na frente da câmera, ele terá seu próprio programa.

Leia também: Faustão reaparece na Globo em vídeo inédito para dar conselho no Domingão com Huck

Chamado Programa do João, a atração estreia no próximo sábado, a partir das 20h30. O primeiro voo solo do rapaz garante que não está apressado para dar certo e que pretende aprender ao decorrer das semanas.

"Não estarei pronto logo no primeiro programa. Vou evoluir, e todos poderão acompanhar a minha evolução. Isso é legal, né? Ninguém com 19 anos está pronto em alguma profissão. Existem poucos jovens comandando programas na TV hoje, e eu estou encontrando o meu espaço ali", disse ele em coletiva de imprensa.