Conheça Vivian Linhares, novo affair de Rafael Cardoso

Modelo, atriz e influenciadora, Vivian Linhares foi vista aos beijos com o ator Rafael Cardoso

Na última terça-feira, 24, o ator Rafael Cardoso (37) foi flagrado aos beijos com a influenciadora Vivian Linhares (24), durante um passeio que os dois fizeram em um dos muitos shoppings da cidade do Rio de Janeiro.

Rafael está solteiro desde o final do ano passado, quando ele e a atriz Mari Bridi anunciaram a separação, depois de 15 anos juntos.

Mas, quem é Vivian Linhares, novo affair de Rafael Cardoso?

Vivian Linhares é uma atriz, modelo e influenciadora natural de Curitiba. Nascida no dia 2 de agosto de 1998, a famosa tem 24 anos. Muito famosa nas redes sociais, ela acumula mais de 2,5 milhões de seguidores no Tik Tok, onde cria muito conteúdo, e 182 mil no Instagram.

Com o foco de seu conteúdo sendo humor, a atriz também compartilha alguns vídeos de sua rotina de treinos como cheerleader, esporte bastante tradicional e comum nos Estados Unidos da América, conhecido como líder de torcida no Brasil.

Na última terça-feira, 24, não foi a primeira vez que Vivian Linhares e Rafael Cardoso foram vistos juntos. Na última semana, o ator e a modelo foram flagrados juntinhos curtindo o festival Universo Spanta. A ex-mulher de Rafael, Mari Bridi, também esteve no evento.

Rafael Cardoso fala sobre a vida após a separação

Em entrevista para a Revista CARAS, Rafael Cardoso contou sobre a nova fase de sua vida após o fim do casamento com Mari Bridi. “Estou cuidando da minha saúde, trabalhando, olhando para mim e entendendo como é estar na minha própria companhia outra vez. Confesso que poucos foram os momentos desagradáveis. Estou reaprendendo a viver só... E gostando disso”, disse ele.

“A casa ficou com a Mariana e as crianças passam um tempo com ela e outro comigo. Ainda não decidimos nada judicialmente, mas somos adultos e, por enquanto, temos a situação resolvida da melhor forma possível”, explicou ele.

Então, ele refletiu sobre o fim do relacionamento. “Nossa família não acabou, só mudou de forma. Também contamos com o apoio de um psicólogo. Acredito que o segredo é encararmos essa nova fase com amor. Independentemente do jeito que essa relação minha e da Mariana aconteça, amor, cuidado e respeito são nossos pilares. Sei que ela é uma ótima mãe, assim como ela sabe que eu sou um ótimo pai”, afirmou.