Conheça Renata Domingues: médica e esposa de Carlos Alberto de Nóbrega

Casada com Carlos Alberto de Nóbrega desde 2018, Renata Domingues é médica e apresenta 'O Pod é Nosso Saúde', podcast sobre saúde e bem-estar

Na última terça-feira, 12, Carlos Alberto de Nóbrega celebrou seus 88 anos ao lado de amigos e familiares. Sua festa foi marcada por momentos de emoção e carinho, especialmente com a presença de sua esposa, a médica Renata Domingues.

Renata Domingues de Nóbrega, de 48 anos, é médica pós-graduada em nutrologia e mãe de dois filhos. Além de sua atuação profissional, nas redes sociais ela compartilha sua rotina e apresenta o 'O Pod é Nosso Saúde', podcast sobre saúde e bem-estar.

A união do casal foi oficializada em maio de 2018, marcando um novo capítulo na vida do comediante, que subiu no altar pela terceira vez. Durante o programa da Eliana no SBT, o apresentador de 'A Praça é Nossa' compartilhou detalhes engraçados do dia em que conheceu a amada, em um show de Roberto Leal.

"Quando a senhora estava entrando com um rapaz grandão, fortão, jovem, eu pensei: 'essa aí gosta de garoto'. O garoto era o filho dela, um armário", disse ele na época. Da mesma forma, Carlos decidiu flertar com a profissional de saúde, que retribuiu a paquera. Eles começaram a se relacionar pouco tempo depois e assumiram o namoro em outubro de 2016.

Renata Domingues também já compartilhou sua perspectiva sobre o relacionamento, revelando que, apesar do receio inicial devido ao preconceito, ela se apaixonou verdadeiramente por Carlos Alberto.

O artista já viveu um casamento de mais de três décadas com Marilda de Nóbrega, e depois foi casado com Andréa de Nóbrega, de quem se separou em 2016.

