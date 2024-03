Conheça Laryssa Ayres, atriz que protagonizou momento quente com Enzo Celulari

Laryssa Ayres já viveu romance com outra famosa! Saiba mais sobre a atriz que apareceu no colo de Enzo Celulari em vídeo durante fervo

No último domingo, 4, o modelo Enzo Celulari e a atriz Laryssa Ayres foram vistos curtindo uma noitada juntos em um vídeo que viralizou nas redes sociais. Apesar de não confirmarem um romance, eles demonstraram muita intimidade e levantaram especulações; saiba mais sobre a morena misteriosa que apareceu no colo do empresário:

Quem é Laryssa Ayres:

O nome de Laryssa Ayres pode soar familiar, já que a atriz participou de diversas tramas na Globo. Em sua primeira aparição na televisão, a morena marcou presença e conquistou os holofotes com breves cenas na novela ‘Flor do Caribe’. Na sequência, ela engatou outra produção na emissora, em ‘Malhação: Seu Lugar no Mundo’, como ‘Jéssica'.

O destaque de Laryssa foi tanto que sua personagem continuou na temporada seguinte de 'Malhação'. Após a produção adolescente, ela participou de sua última novela na emissora como 'Diana' em 'O Sétimo Guardião'. Em seguida, a atriz engatou alguns trabalhos na Record, atuando em novelas bíblicas como ‘Apocalipse’ e ‘Gênesis’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lary Áyres (@laryssa_ayres)

Nas redes sociais, Laryssa costuma compartilhar os bastidores de sua rotina intensa de gravações e também de sua vida pessoal, inclusive, de seus relacionamentos amorosos. Entre 2018 e 2021, a atriz dividiu detalhes e muitas declarações apaixonadas durante seu namoro com a atriz e diretora Maria Maya, que é filha de Wolf Maya.

“A gente colocou foi coisa pra viver dentro desses 2 anos e meio de relação. Meu peito é só gratidão por essa construção dia após dia, continuo a crescer com você! Te amô, bom dia", disse”, Laryssa disse ao celebrar seu aniversário de namoro com a artista pouco tempo antes delas colocarem um ponto final no relacionamento de forma repentina.

Sem revelar muitos detalhes da separação, Maria Maya assumiu um novo namoro apenas três meses depois. Laryssa também viveu um romance com uma diretora de cinema e com uma influenciadora digital após a separação. Agora, ela está sendo apontada como suposto affair do filho mais velho de Claudia Raia e Edson Celulari.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Laryssa Ayres foi vista em clima de romance com Enzo Celulari:

Enzo Celulari está aproveitando ao máximo sua solteirice e sem muita discrição! Em um vídeo que circula nas redes sociais, o filho de Claudia Raia e Edson Celulari foi visto curtindo uma noitada ao lado da atriz Laryssa Ayres. Apesar de não revelarem se são um casal, eles demonstram muita intimidade e parecem ignorar a presença das câmeras.

No registro, divulgado pelo Portal Leo Dias, o modelo está curtindo o agito quando a atriz se junta a ele e se senta em seu colo. Sem cerimônia, ela começa a dançar para o modelo e empresário, que parece gostar da aproximação. Enquanto isso, outro homem também se aproxima e dança para o ator em um clima descontraído. Nas redes sociais, Enzo Celulari ainda se declarou para Laryssa Ayres.