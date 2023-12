Confira seis artistas que mudaram o visual com procedimentos estéticos em 2023

O ano de 2023 rendeu grandes transformações de famosos que investiram nos procedimentos estéticos

Cada vez mais os procedimentos estéticos tem se tornado comum entre os brasileiros, principalmente entre os famosos. Por exemplo, o ano de 2023 foi marcado por algumas celebridades que apareceram com o visual modificado, gerando até mesmo uma espécie de "chá revelação" na televisão.

O procedimento mais queridinho dos famosos foi a popular harmonização facial, que usa o artifício do ácido hialurônico combinado com toxina botulínica para fazer o alinhamento de alguns ângulos da face.

Apesar de ser algo comum entre jovens artistas, a tal harmonização também foi alvo de alguns antigos conhecidos do público como o ator Stênio Garcia e o comediante Dedé Santana. Confira abaixo a lista de famosos que passaram por uma transformação no visual:

Stenio Garcia

Aos 91 anos, o ator mostrou que não tem idade para cuidar do visual e surpreendeu com a mudança. Ele participou do programa Fofocalizando, do SBT, e mostrou o resultado em primeira mão para os fãs. Ele fez aplicação de botox, preenchimento de malar, bigode chinês, mandíbula, mento, labial, marionete e fez micropigmentação na sobrancelha.

Dedé Santana

O eterno trapalhão também chocou ao aparecer com uma harmonização facial. "Estava com cara de cansado e isso me incomodava, estava com uma rugazinha embaixo da boca", explicou.

Túlio Maravilha

Assim como Stênio, o ex-jogador também escolheu o programa Fofocalizando, do SBT, para revelar como estava o novo visual. Enquanto deixava os apresentadores em choque, ele revelou que a mudança aconteceu por conta de sua esposa. "Eu só estou aqui por causa dela, porque o tiozinho está brabo. Ela falou: 'Ou você muda ou vou trocar você por dois de 30'", disse.

Leia também:Após procedimentos estéticos, Diego Hypolito surpreende com antes e depois

Bruno BBB 23

Apesar de ter desistido do reality show, o maranhense conseguiu conquistar muita visibilidade na mídia e acabou resolvendo dar uma recauchutada no visual. Pouco depois de sair do programa, ele visitou uma clínica de estética para fazer preenchimento labial e botox. "O BBB já me permitiu tanta coisa boa. E uma delas foi me conhecer melhor e cuidar primeiro de mim", escreveu em sua rede social.

Gkay

Amante dos procedimentos estéticos, a influenciadora resolveu fazer uma verdadeira 'limpeza' no visual para dar um ar mais natural. Depois de alguns anos fazendo aplicações e preenchimentos, ela reverteu boa parte dos procedimentos para atenuar seus traços.

Eliezer

O publicitário já havia passado por procedimentos antes mesmo de entrar no BBB 22, mas desde que saiu do programa ele passou por diversas mudanças. Além de mudanças nos traços do rosto, ele também fez transplante de barba e até mesmo redução de mama, algo que o incomodava há bastante tempo.

“Minha cirurgia, se eu fosse pagar tudo, daria em torno de 100 mil. Eu fiz a ginecomastia mais a lipoaspiração. Não vou ser hipócrita e falar que paguei tudo isso. Não paguei por que a gente negocia, não preciso mentir para vocês… acho que do meu bolso saiu metade desse valor”, revelou.