Completando 80 anos, Gilberto Gil recebe homenagens especiais das filhas, Preta e Bela Gil

No dia em que está completando 80 anos, Gilberto Gil ganhou lindas homenagens das filhas, Preta e Bela Gil

CARAS Digital Publicado em 26/06/2022, às 18h11

O aniversário de 80 anos de Gilberto Gil está sendo mais que especial para a família do cantor, tanto que ele recebeu homenagens mais que especiais das filhas, Preta (47) e Bela Gil (34).

As filhas do artista fizeram questão de compartilhar registros onde aparecem coladinhas com o pai. Preta lembrou um clique recente que fez com Gil, onde eles aparecem combinando looks, enquanto Bela comparou um clique atual com um bem antigo, onde ela aparece abraçando o pai nas suas ocasiões.

Na legenda de seu post, Preta se derreteu pelo pai, falando da emoção de poder cantar ao seu lado nesse dia especial: "Muito amor por esse Pai Gilberto Gil! Maior emoção do mundo de estar ao seu lado no dia de hoje, festejando seus 80 anos! O show vai começar".

Já Bela, falou do privilegio de ser filha de Gil: "O melhor presente da vida foi ter vindo de você! Obrigada por todas as lições, por todas as conversas, por todas as refeições compartilharam. Te amo Papai! Muitos anos de vida pq viver ao seu lado só engrandece a tudo e a todos. Saúde, amor, paz, felicidade, comida boa, ócio e energia para fazer o que (se) quiser. Você é o nosso presente, Gilberto Gil!".

Confira as lindas homenagens que Gilberto Gil ganhou de suas filhas, Preta e Bela Gil:

