Como a mãe de João Guilherme entrou na vida de Leonardo? Passado do casal é turbulento

Como a mãe de João Guilherme entrou na vida de Leonardo? Relembre a história do passado

A foto publicada por João Guilherme ao lado da madrasta Poliana Rocha durante a festa de 60 anos do cantor sertanejo Leonardo, emocionou os fãs. Isso porque ela marca um período de paz na família que no passado se viu envolvida em um escândalo.

É que no início dos anos 2000, Poliana Rocha e Leonardo se separaram. Ela já declarou publicamente que foi traída, o que deixou o relacionamento entre os dois inviável. O sertanejo, conhecido por suas belas mulheres, então engatou um novo relacionamento.

Ele se envolveu com a ex-dançarina Naira Ávila, conhecida por fazer parte do grupo de axé Raça Pura que fez sucesso nos anos 1990. Ela e o cantor tiveram um namoro em 2001 e a bela engravidou de João Guilherme.

Só que o relacionamento entre os dois nunca chegou a se concretizar. Isso porque Leonardo e Poliana Rocha reataram o casamento antes do nascimento do bebê. Eles nunca mais se separaram e estão juntos até hoje.

Atualmente, Naia Ávila, de 42 anos, é casada com Danilo Tuffi, com quem teve seu segundo herdeiro, o pequeno Pietro de 8 aninhos. Ela vive uma vida bem discreta e longe de confusões e nunca se pronunciou publicamente sobre as confusões do passado. A ex-dançarina hoje mora em São Paulo ao lado dos filhos e decidiu empreender no mundo da beleza e estética.

O filho de Leonardo é inclusive muito apegado ao padrasto, já que foi ele quem participou ativamente de sua criação. Em agosto do ano passado, ele inclusive prestou uma homenagem para o rapaz. "Feliz Dia dos Pais pra esses caras tão importantes em nossas vidas. Amo vocês, obrigado pelos ensinamentos!", disse.

Poliana Rocha e João Guilherme trocaram farpas

No ano passado, Poliana Rocha reclamou publicamente da postura do rapaz ao criticar publicamente a preferência política de parte da família. "Como isso me chateia, a que ponto chegamos! Por favor respeite o seu pai e a sua escolha (livre arbítrio). Sempre te tratamos com muito amor, ele honrou suas obrigações de pai (pagou pensão até os seus 18 anos, corretamente... viagens... e tudo que você precisou)", disse ela na ocasião.

E ela não parou por aí. "Você sempre foi acolhido por nós com amor e carinho!!! Ele é um homem do bem, querido e amado, e não merece passar por isso, repense suas atitudes!!! Uma relação de pai e filho... Deveria ser maior que qualquer coisa neste mundo!!! Só quem não tem pai que sabe valorizar isso, eu creio!!! Que pena!!!", completou Poliana Rocha.