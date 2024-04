Como Davi, Matheus e Isabelle podem render com prêmios do BBB 24?

Thiago Godoy, o Papai Financeiro, dá dicas para os vencedores do BBB 24 terem um planejamento adequado com os prêmios do programa, com foco em retorno

Campeão do BBB 24, o baiano e ex-motorista de aplicativo Davi Brito (21) é o mais novo milionário da praça. Escolhido pelo público para levar para casa o prêmio de R$ 2.920 milhões, o maior da história do Big Brother Brasil, ele tem agora a missão de descobrir a melhor maneira de administrar bem este montante. Assim, ele terá a oportunidade de conseguir sustentar, por muito tempo, um padrão de vida bastante confortável. Pensando nisso, a CARAS Brasil conversou com Thiago Godoy, mais conhecido como Papai Financeiro. Ele deu dicas de como o ex-BBB, e também Matteus Amaral (27) e Isabelle Nogueira (31), segundo e terceiro lugares, respectivamente, podem fazer o dinheiro dos prêmios renderem.

“A palavra de ordem é planejamento financeiro”, começa Godoy. “Davi, enfrenta o desafio de gerir o expressivo montante de R$2,92 milhões. Apesar de parecer um valor que oferece conforto para uma vida toda, a realidade pode ser outra se não houver um planejamento adequado. Investimentos tradicionais, como a Poupança, podem parecer uma opção segura, mas rendem pouco frente a outras possibilidades. O prêmio de Davi, aplicado na Poupança, renderia cerca de R$180.164 ao ano, ou seja, aproximadamente R$15 mil mensais – um valor considerável, mas que poderia ser otimizado”, explica o educador financeiro.

Segundo Godoy, alternativas como o Tesouro Direto, mais especificamente o Tesouro Selic 2027, poderiam aumentar o rendimento mensal para cerca de R$ 18.700, mesmo considerando o desconto do Imposto de Renda. “Outras opções de renda fixa, como CDBs e LCIs/LCAs, também apresentam rendimentos atraentes, com a vantagem das LCIs e LCAs serem isentas de IR, o que é um diferencial considerável no planejamento financeiro”, ressalta ele, que é autor do best-seller Emoções Financeiras.

De acordo com ele, ainda mais estratégico é o olhar para o médio e para o longo prazo. “A inflação é um fantasma que ronda o valor do dinheiro ao longo do tempo, e proteger-se contra ela é essencial. Investir parte do prêmio em Títulos do Tesouro IPCA+, que oferecem proteção contra a inflação e pagam uma taxa real de juros, é uma jogada inteligente. Imaginemos que Davi aplique R$1 milhão neste título. Após cinco anos, ele teria um retorno de R$1.467.714,32, já descontados os impostos”, salienta.

Para Matteus e Isabelle, com prêmios menores, a criação de uma reserva de emergência se torna um passo prudente, pontua Godoy. “Investir o prêmio e esperar por um período de três anos pode resultar em retornos significativos: Matteus poderia ter aproximadamente R$182 mil no Tesouro Selic 2027, enquanto Isabelle poderia alcançar cerca de R$61 mil, após esse período. Estes montantes refletem uma segurança financeira que permite enfrentar imprevistos sem desestabilizar as finanças pessoais”, diz.

Essa jornada dos vencedores do Big Brother ilustra uma lição maior para todos nós: a importância da educação financeira. “A vida pós-reality é um reflexo da vida real, onde ganhos inesperados podem se tornar oportunidades de crescimento sustentável ou advertências sobre o desperdício financeiro. Afinal, já vimos outros ganhadores do prêmio milionário que rapidamente gastaram todo o seu dinheiro, por falta de planejamento”, fala o Papai Financeiro, que tem mais de 350 mil seguidores no Instagram.

“Para Davi, Matteus e Isabelle, assim como para qualquer um que receba uma soma significativa de dinheiro, a chave é buscar conhecimento, assessoria financeira, e lembrar-se que investir não é somente sobre o retorno financeiro imediato, mas sobre construir uma base sólida para o futuro”, ressalta Godoy. "A vida após o Big Brother, repleta de novas responsabilidades financeiras, pode ser tão desafiadora quanto o jogo em si. A forma como os vencedores gerenciam seus prêmios pode definir não apenas seus futuros financeiros, mas também servir de modelo para espectadores que sonham com uma prosperidade semelhante”, finaliza.