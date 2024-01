Comentário de Bella Campos em foto de galã da Globo gera comoção: "Espertinha"

Comentário de Bella Campos em foto de galã da Globo gera repercussão nas redes sociais; veja as reações

Um comentário da atriz Bella Campos em uma foto do ator Humberto Carrão está gerando muita repercussão nas redes sociais nesta terça-feira, 2. Solteiríssima, ela deixou um comentário divertido.

É que o galã de Renascer, próxima novela das nove, apareceu sem camisa exibindo toda a sua beleza. Ao ver o corpaço do colega de emissora, ela deixou uma mensagem discreta, mas sugestiva. "Sim", escreveu ela.

Bastou para os fãs torcerem muito pleo possível casal, já que ambos estão desimpedidos. "Gente, como ela é espertinha... eu faria igual", comentou um. "A Bichinha ainda não aprendeu como é ser famosa", brincou outro. "Pior que funcionaria muito", comentou outro.

Bella Campos está solteira desde que terminou o relacionamento com MC Cabelinho, que inclusive já está namorando outra. Já Humberto Carrão viveu um longo namoro com a também atriz Chandelly Braz.

Veja:

Eu de Bella Campos pic.twitter.com/WFpW7CoPlV — taisa (@Taisasouveira) December 31, 2023

Quando Bella Campos anunciou a separação de MC Cabelinho?

Atualmente, a atriz Bella Campos está solteira. Ela anunciou o fim do namoro com MC Cabelinho no dia 29 de agosto de 2023. Ela terminou o namoro com ele no final de agosto após surgirem rumores de que ele traiu a namorada.

Na época, ela compartilhou um depoimento nas redes sociais sobre os rumores e confirmou o término. "Oi gente, até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ser filho, se vamos nos separar... Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção", declarou.