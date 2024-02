Com seguranças, Virginia detalha segundo dia de aula da filha: 'Empolgada'

Após viralizar ao confirmar que contratou seguranças para acompanhar a filha na escola, Virginia contou como Maria Alice está se adaptando

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 28, para dividir com os seguidores o segundo dia de aula da primogênita, Maria Alice, de dois anos. Em seus stories no Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe contou que a pequena se adaptou rapidinho ao novo ambiente.

"Acabamos de deixar Maria Alice na escola. Foi super de boa, não demorou muito para entrar na sala, entrou, ficou brincando, me despedi dela na sala. 'Bença mamãe, tchau, beijo'", iniciou ela, surpresa com a tranquilidade da herdeira. E completou: "Mariazinha tá super bem, super animada e empolgada! Tomara que seja assim até o fim do ano".

Na última terça-feira, 27, o nome de Virginia Fonseca ficou entre os assuntos mais comentados da web após a famosa confirmar que contratou dois seguranças para acompanhar a filha na escola durante as aulas. Ela ainda contou que as pequenas, Maria Alice e Maria Flor, de um ano, nunca pisam fora de casa "sozinhas".

"Todos os dias até ela parar de estudar. Maria Flor e José Leonardo entram nisso também. Dois seguranças. Um dentro da escola e um do lado de fora… E, se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão! Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para segurança dos nossos filhos. O mundo é cruel e eu que não pago para ver", declarou a influenciadora.

E completou: "Não é só na escola não. No parquinho aqui de casa, elas não vão sem segurança. Elas não pisam fora de casa sem segurança. Vai me desculpar, enquanto Deus me permitir e me der condições, vai andar de segurança. Zé Felipe também é bitolado. Ele queria mandar três na escola, por enquanto é um fora e um dentro, mas se reclamar vai três".

Vale lembrar que além de Maria Alice e Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe estão à espera do terceiro filho, José Leonardo.

Zé Felipe reflete sobre escola ideal

Nesta terça-feira, 27, após o primeiro dia de aula de sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, Zé Felipe compartilhou sua visão sobre como seria uma escola ideal. O cantor expressou sua opinião sobre os livros didáticos de história, dizendo que eles continham "mentiras" em sua visão.

"Livros de história tem muita coisa que é mentira, que é mudada, influenciada. Na minha escola vai ter esporte, é muito válido. Vai ter matemática e vai ser direcionado. Se você quero ser isso, você vai ser direcionado", afirmou o sertanejo, que é casado com a nova apresentadora do SBT, Virginia Fonseca.

"Vai ter projetos sociais para ajudar pessoas que precisam. É isso. Se você quiser estudar nela quando ficar pronta, bem-vindo. Se não quiser, fod*-se, vai para outra", completou o músico.