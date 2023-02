Com raízes mineiras, atriz de Euphoria sonha com Carnaval brasileiro

Barbie Ferreira, a Kat Hernandez de Euphoria, curtiu o verão brasileiro e revelou gostar de cerveja e salgadinhos

Conhecida por seu papel como Kat Hernandez, na icônica série Euphoria (HBO), a atriz e modelo Barbie Ferreira (26) encantou seus fãs para além das telinhas da ficção pelo estilo cheio de personalidade que carrega –seja na moda ou na vida. Para os brasileiros, a admiração tem um tempero a mais, já que a família da artista é natural de Minas Gerais e ela uma amante da cultura do país tropical. "Me inspiro bastante."

Ela viralizou no Brasil após surgir em entrevistas falando português. Em conversa exclusiva com a CARAS Digital, ela conta que aprendeu primeiro o idioma latino, para depois falar inglês. "Não é mais a minha língua mais forte, mas eu adoro quando venho ao Brasil e posso usá-la, tudo volta e é muito bonito", acrescenta ela, que não deve retornar para a terceira temporada de Euphoria.

Ferreira explica que não perdeu o contato com o português porque sua família não costuma conversar em inglês entre si. Além disso, sua avó nem sequer fala a língua. "Eu também falo em português com a minha mãe, é meio um portu-inglês [risos], falamos um pouco de cada um."

No início de fevereiro, a artista exercitou ainda mais o português ao visitar, pela primeira vez, o Rio de Janeiro para participar do tradicional Baile da Vogue. A atriz conta que não perdeu tempo e foi direto para a praia, aproveitar o verão brasileiro e seu local preferido do país. "Sempre gosto de ir à praia quando venho ao Brasil, por causa de toda a cultura. Um pouco de cervejinha, um pouco de salgadinho…", brincou, arriscando a língua.

"Gosto de tudo. Deixei o inverno nos Estados Unidos, então é maravilhoso chegar aqui e ver essa cidade linda no verão", acrescenta Ferreira. Para ela, não é apenas nas paisagens que o Brasil a encanta, mas também na cultura e principalmente na moda, misturando em seu estilo –classificado por ela como "bailarina-gótica", pouco parecida com sua personagem em Euphoria– raízes brasileiras e norte-americanas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por barbie ferreira (@barbieferreira)

"Me inspiro bastante na moda brasileira, ninguém tem medo de ser vibrante, usar várias cores e mostrar as influências tropicais. Acho que a moda nos Estados Unidos pode não ser tão elaborada, às vezes. Então eu fico no meio", explica a atriz de Euphoria, que na ocasião aproveitava também para usar chinelos.

Ferreira conta que chegou a usar técnicas do Brasil para lançar sua própria linha de chinelos. Agora, ela também aproveitou a visita ao país para trabalhar ao lado da marca Havaianas. "É uma marca brasileira icônica. Tem uma identidade forte mundialmente falando", completa.

Porém, a passagem da ex-integrante do elenco de Euphoria pelo Brasil durou pouco e ela não pôde curtir o Carnaval, que começa no próximo fim de semana, com desfiles no Rio de Janeiro já na próxima sexta-feira, 17. A filha de brasileira ainda diz que nunca esteve na folia, mas que pretende participar logo.

"Eu nunca vim para o Carnaval, é o meu sonho. Mas, agora, eu preciso voltar para Nova York para trabalhar. Infelizmente, não pude ficar tanto tempo, mas eu vou fazer isso muito em breve. Virei pela diversão, com todo o meu glitter corporal", acrescentou ela animada com a possível viagem, e sem revelar planos na atuação agora que não faz mais parte do elenco de Euphoria.

Por fim, o ícone do body positivity no Instagram e grande inspiração para muitos jovens, deixou uma mensagem para aqueles que possam se sentir inseguros, assim como Kat, sua personagem em Euphoria. "Todos têm inseguranças. Penso que com o passar do tempo, crescemos e evoluímos e percebemos que há formas diferentes de ser você mesmo. É sobre se permitir sentir e encontrar a forma que melhor se sente."

CONFIRA FOTOS DA ATRIZ BARBIE FERREIRA, A KAT DE EUPHORIA

ENTENDA POR QUE BARBIE FERREIRA DEIXOU ELENCO DE EUPHORIA

A atriz esteve presente nas duas primeiras temporadas de Euphoria, no papel de Kat Hernandez, porém, em meados de agosto do ano passado, ela usou sua conta no Instagram para afirmar que não voltaria para a terceira temporada da produção.

Apesar de não ter informado o motivo de deixar o elenco, sites internacionais afirmaram que ela teria se desentendido com o criador e roteirista da série, Sam Levinson, durante a segunda temporada de Euphoria, que teria cortado cenas de sua personagem.

Porém, em entrevista ao site Insider, ela negou os rumores da suposta briga. "Muitos deles não são verdade, enquanto outros são coisas pequenas e mundanas", disse à época. Euphoria teve a sua terceira temporada confirmada e deve estrear em 2024.

No elenco de Euphoria continuam nomes como Zendaya (Rue), Sydney Sweeney (Cassie) Hunter Schafer (Jules) e Jacob Elrodi (Nate). A produção já foi indicada ao Emmy e rendeu estatuetas como Melhor Atriz em Série Dramática e Melhor Série Dramática.