Com o falecimento de Angus Cloud, redes sociais se lembram de famoso semelhante ao ator

Angus Cloud faleceu aos 25 anos e as redes sociais lembraram da semelhança do ator com o rapper Mac Miller, que morreu aos 26 anos

Nesta segunda-feira, 31, o ator Angus Cloud, conhecido por seu papel como o personagem Fezco na série “Eupohoria” faleceu aos 25 anos. De acordo com o site TMZ, a possível causa da morte do ator teria sido uma overdose.

Além do luto e das homenagens presentes nas homenagens a Angus, um outro nome surgiu entre as postagens: Mac Miller. O rapper americano e o ator tinham uma grande semelhança física.

Porém, mais do que a semelhança física, o cantor e ex-namorado de Ariana Grande faleceu aos 26 anos, e, Cloud por sua vez morreu aos 25. Caso a publicação do TMZ esteja certa sobre a causa da morte do ator, tanto Angus quanto Mac teriam falecido por conta de uma overdose.

Por conta dessas semelhanças, muitos admiradores nas redes sociais se lembraram de Mac com o falecimento de Angus. “Mac Miller e Angus Cloud sempre estarão no meu coração”, escreveu uma fã. Outra admiradora ainda comentou: “Perder o Angus Cloud está me lembrando um certo sentimento que tive quando soubemos da morte do Mac Miller”.

Uma fã de Angus ainda comentou sobre a possibilidade de ele interpretar Mac no cinema ou na televisão: “Como assim o Angus morreu? O Fezco não vai ter um final feliz? Queria tanto que o Angus fizesse o Mac Miller”. Uma admiradora ainda declarou: “O Angus me lembrava demais o Mac Miller, e isso sempre vai ser sensível pra mim, a morte dele é lembrar da morte do Mac”.

Porém, junto com os comentários sobre a semelhança e a tristeza das coincidências, piadas de mau gosto começaram a surgir. Muitos fãs se pronunciaram contra estas postagens desrespeitosas aos dois artistas.

“Odeio ser essa pessoa, mas vamos lembrar que o Angus Cloud era sua própria pessoa. Eu entendo que ele se parecia com o Mac Miller e nos lembrava muito do Mac. Mas ele era o Angus Cloud”, comentou uma fã. E outro admirador escreveu: “O Angus e o Mac Miller eram parecidos? Sim, mas isso não justifica várias pessoas ficarem fazendo piadinhas com a morte deles”.

mac miller e angus cloud sempre estarão no meu coração pic.twitter.com/myIC1LSCBe — 𝗮𝗻𝗮 (@aaswzk) July 31, 2023

o angus me lembrava demais o mac miller, e isso sempre vai ser algo sensível pra mim, a morte dele é lembrar da morte do mac. com ele eu achei que seria diferente, uma alma gentil e doce com demônios que ele nunca mereceu

duas pessoas brilhantes que eu sempre vou lembrar pic.twitter.com/r9zmSWLW0Z — quel (@quell_brito) August 1, 2023

Angus faleceu com quase a mesma idade que a do mac miller, que dor mds pic.twitter.com/j7CAk9T7dw — lua (@marlstf) August 1, 2023

Luto!

Após a notícia da morte do ator, diversos famosos se manifestaram lamentando a notícia. A equipe da série “Euphoria” escreveu uma nota nas suas redes sociais oficiais.

“Estamos incrivelmente tristes ao saber da morte de Angus Cloud. Ele era imensamente talentoso e uma parte amada da família HBO e Euphoria. Estendemos nossas profundas condolências aos seus amigos e familiares durante este momento difícil”, disseram na postagem.