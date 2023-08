Famosos lamentam a morte de Angus Cloud, ator de Euphoria, aos 25 anos

Nesta segunda-feira, o mundo da sétima arte foi surpreendido pela notícia da morte precoce do ator Angus Cloud. Com somente 25 anos de idade, o artista morreu em Oakland, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada pela família para o portal TMZ.

Segundo o portal de notícias norte-americano, Angus, famoso por seu papel como Fezco em Euphoria, estava sofrendo muito o luto por perder seu pai na semana passada e falava sobre sua saúde mental. As redes sociais foram tomadas de celebridades lamentando a morte do ator.

O perfil oficial da série Euphoria fez questão de fazer uma homenagem. “Estamos incrivelmente tristes ao saber da morte de Angus Cloud. Ele era imensamente talentoso e uma parte amada da família HBO e Euphoria. Estendemos nossas profundas condolências aos seus amigos e familiares durante este momento difícil”, disseram na postagem.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc