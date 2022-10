Com look luxuoso, Tata Werneck diverte público e dá selinho em Tony Ramos em evento

Com o marido, Rafael Vitti, na plateia, Tata Werneck brinca ao chamar Romulo Estrela de ''gostoso'' e dá beijo em Tony Ramos

A humorista Tata Werneck (39) comandou o UpFront 2023, evento em que a Globo apresentou a programação do próximo ano na noite de quinta-feira, 27.

Ao lado de Fábio Porchat, a artista divertiu o público presente no local e não perdoou nem o atorTony Ramos (74), dando um selinho nele.

Ela brincou ao aconselhar o veterano a tapar o umbigo - assim como Jade Picon (21) fez no BBB 22 - para ter sucesso na carreira. "O senhor tem que projetar mais a voz, não está acostumado com a plateia. Você trabalha com o quê?", perguntou Tata, fingindo que não conhecia Tony.

"Venho trabalhando há pelo menos 58 anos com comunicação", respondeu ele. "Influencer? Tik Toker? Dancinha? Aquelas que a gente tem que fazer para não sair da mídia?", rebateu ela.

"Lamento te decepcionar, mas sou essa pessoa. Trabalho com a palavra", explicou Ramos. "Ah, o senhor é evangélico", disse ela. "Não, sou religioso, mas católico", acrescentou o artista.

Na sequência, Tata brincou ao citar Jade Picon. "Sabe o que eu estou sentindo? Faltou tapar o umbigo. Jade nunca fez nada, tapou e virou protagonista", disparou. "O senhor já trabalhou com beijo técnico?", perguntou ainda para Ramos. "É complicado. Todo beijo é técnico", ponderou o ator. "Olha, tem uns beijos tão realistas que a gente, recém-parida, de fralda ainda, acha realista demais", respondeu a apresentadora.

"Aí depende do que o seu diretor pede, mas aí a boa ética manda os pares combinarem a coreografia desse beijo. Mas o grande beijo, eu garanto a você que só dou em uma pessoa", declarou o famoso, se referindo à mulher, Lidiane Lisboa. "Respeitosamente, você é uma moça casada, então não será em você", completou ele. "Não, mas acabo com o Rafa", brincou Tata. "Um beijinho técnico, não. Mas uma bitoca técnica", respondeu o veterano. Tata e Tony deram um selinho e a comediante disparou, esbanjando seu bom humor:"Chupa, Rafa Vitti!"

Com o marido, Rafael Vitti (26), na plateia, Tata ainda brincou ao chamar Romulo Estrela (38) de gostoso e arrancou risadas dos presentes, inclusive do pai de sua filha, Clara Maria (3). "Homem maravilhoso, gostoso", disse ela. "Ih, o Rafa?", questionou Fábio Porchat. "Não, o Romulo Estrela", responde Tata. "Ué, mas o Rafa tá aí, seu marido?", perguntou Porchat. "Não sei, não reparei, não falo amis... Ah, tá ali do lado. E aí, Rafa, beleza? Romulooo, gostoso", brincou a comediante.

Com os cabelos presos em rabo de cavalo, Tata Werneck optou por um look todo preto para a ocasião, um macacão tomara que caia com detalhe brilhante nos seios e a parte de baixo bem justinha, completando o visual com luvas, acessórios prateados e salto alto também preto. "UpFront @tvglobo. Sem querer dar spoiler, beijei Tony Ramos", escreveu ao legendar a publicação.

Confira Tata Werneck dando selinho em Tony Ramos:

Tata Werneck dá selinho em Tony Ramos

