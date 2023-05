Com a esposa, Antônio Fagundes dá show de simpatia em shopping

Aos 74 anos, Antônio Fagundes esbanja simpatia ao passear com a esposa no shopping

O ator Antônio Fagundes (74) deu um show de simpatia em mais uma aparição em público ao lado da esposa, Alexandra Martins (34). Na noite desta sexta-feira, 19, o casal foi flagrado passeando em um shopping do Rio de Janeiro.

Simpáticos e bem-humorados, os pombinhos não se incomodaram ao perceberem que estavam sendo fotografados por um paparazzo. Ao verem a câmera, eles até acenaram e mandaram sorrisos para o profissional.

Para curtir o momento com a amada no local, o artista apostou em um look básico bem confortável e acenou para o fotógrafo.

Alexandra Martins também elegeu uma roupa preta, cheia de estilo, para aproveitar o passeio com o esposo. De vestido, botas e casaco sobretudo, ela encantou ao sorrir para os cliques.

Há 16 anos juntos, ela relembrou recentemente quando se viram pela primeira vez."Era manhã do dia 04 de janeiro de 2007 quando nos vimos pela primeira vez. Muita coisa aconteceu desde aquele dia em que você me provocou por conta do livro que eu estava lendo no ônibus-camarim à espera para entrar em cena. Hoje nossa história, escrita única e exclusivamente por nossos sentimentos completa 16 anos. O meu riso é imensamente mais feliz contigo e sim, é você o meu melhor amigo, a minha paixão. Vida do meu amor, a gente canta, a gente dança e não se cansa. Amo você infinito e além", escreveu na foto, com referências à música "Velha Infância", do Tribalistas.

Veja os cliques de Antônio Fagundes com a esposa:

Fotos: Adão/Agnews

