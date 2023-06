Claudio Lins equilibra carreira entre show, peças e composições: 'Homenagens'

Em entrevista à CARAS Brasil, Claudio Lins explicou como faz para conciliar suas diferentes produções e ainda entregou novos projetos

Claudio Lins (50), conhecido por seus diversos trabalhos no meio artístico, está equilibrando a carreira entre show, peças e composições. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator explicou como faz para conciliar suas diferentes produções e ainda entregou novos projetos: "Homenagens".

"Desenvolvi um projeto muito bonito, que se chama Chico Teatro. São músicas que o Chico Buarque fez para o teatro, e balé também, porque o Chico também compôs para balé. No show, vou cronologicamente falando dos trabalhos do Chico e vou ilustrando com essas canções, algumas das minhas canções prediletas da vida estão nesse show. É muito bonito e está em cartaz, a gente está fazendo um circuito nos teatros do SESI, no Rio de Janeiro", contou Claudio Lins sobre a produção que está em cartaz até 30 de junho.

O músico ainda explicou que a ideia para o show veio junto com a pandemia: "Foi uma proposta da Aniela Jordan, a produtora da Ventura Produções e Entretenimento, para reinaugurar o Teatro Prudential depois da pandemia. O Prudential, que é um teatro desenvolvido pelo Oscar Niemeyer, abre a parte de trás do palco. Isso é bem comum nos teatros desenvolvidos por ele. O espaço está com uma área aberta, e como a gente estava no meio da pandemia, ela [a produtora] teve essa ideia de usar esse local para fazer espetáculos de homenagens a autores ou artistas que tinham a ver com musicais".

"No segundo semestre, tenho duas reestreias. O musical Copacabana Palace reestreia no Rio, no teatro reinaugurado do Copacabana Palace, em comemoração aos 100 anos do estabelecimento. A gente fez ano passado, e eu faço o criador do hotel. E, em outubro, reestreia Elis - A Musical em São Paulo e depois vai para o Rio, faz Niterói, e depois tem turnê. Trabalho até o ano que vem não me falta. E, ainda por cima, estou compondo. Estou gravando um clipe novo de uma música minha que se chama Desverdade, tudo a ver com o nosso momento político", compartilhou Claudio Lins.