Cláudia Ohana exibe novo visual após saída de Vai na Fé

A atriz Cláudia Ohana dá adeus à Dora, sua personagem em Vai na Fé, com mudança de visual; confira fotos!

Em reta final, a novela Vai na Fé começa a se despedir de alguns personagens. Desta vez, a atriz Cláudia Ohana fez uma despedida com grande estilo para sua personagem, Dora, após o término de suas gravações.

Nesta noite de quarta-feira, 19, a atriz participou do evento de lançamento do livro de Walcyr Carrasco, A Telenovela e o Futuro da Televisão Brasil, na Livraria Travessa Pinheiros, em São Paulo. Na ocasião, ela exibiu o seu mais novo visual, deixando os cabelos grisalhos de Dora para trás e apostando novamente no castanho escuro.

Nos momentos finais de Vai na Fé, a novela se despediu de Dora, mãe de Lumiar, que batalha contra um câncer terminal e teve morte emocionante no capítulo desta quarta-feira, 19. Com o fim das gravações da produção, Ohana teve a liberdade de mudar de visual e partir para uma nova fase em sua carreira.

Confira as fotos:

Foto: Van Campos/Agnews

Foto: Van Campos/Agnews

Foto: Van Campos/Agnews

Foto: Van Campos/Agnews

Saiba como foi a cena da morte de Dora em Vai na Fé

Dora, personagem de Cláudia Ohana na novela Vai na Fé, se despediu do público nesta quarta-feira, 19, com morte emocionante. Ela sofria de um câncer terminal e passou os últimos capítulos da trama com a saúde debilitada após passagem no tempo. Saiba mais sobre a cena!

Dora começa a se sentir cada vez mais fraca e ganhará uma festa no refúgio para se distrair. Durante o evento, ela encontra Guiga (Mel Maia), que está grávida, e fala sobre o bebê da jovem. "Talvez eu nunca te veja, mas eu vejo a sua aura. Ela é linda, dourada. E posso te sentir. Sabe, Guiga, os filhos têm uma tarefa grandiosa e difícil. São eles que apresentam o mundo aos pais, e não o contrário. Os filhos ensinam que é impossível controlar a vida", diz ela.

E continua: "Meu corpo tá se despedindo da vida aos poucos, e isso me fez perceber o quão imensa ela é. Eu só posso desejar que essa criança nunca deixe de experimentar a vida com a intensidade do primeiro choro. Que ela ilumine seus dias com o encantamento de quem vê a luz do sol pela primeira vez. E que ela nunca deixe de surpreender vocês com as pequenas grandes descobertas, como a primeira palavra, o primeiro passo. Esse bebê já é a benção que nós tanto desejamos".

Em seguida, Dora vai para o quarto descansar e tomar seus remédios. Ela se senta em uma cadeira para observar o jardim e é rodeada pela família e por Lui (José Loreto), que toca violão para ela. Neste momento, Dora pergunta para Lui se ele não vai fazer o bloco de carnaval dela, já que ele prometeu. Logo depois, ela morre.

Na cena seguinte, Lui aparece fazendo o bloco de carnaval que prometou para Dora e muito emocionado por causa da morte da amiga, que acaba de partir.