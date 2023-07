Cissa Guimarães se derrete em rara aparição com o neto: “Amor da vovó”

Apresentadora Cissa Guimarães protagoniza momento fofo em clique raro ao lado do neto pré-adolescente

Discreta em sua vida pessoal, a atriz e apresentadora Cissa Guimarães surpreendeu seus seguidores com uma publicação em suas redes sociais na tarde deste sábado, 08! É que a loira compartilhou um clique raríssimo em que aparece ao lado de seu primeiro netinho José, que já está super crescido com seus 13 anos.

Curtindo um momento em família, Cissa aparece super contente ao lado pré-adolescente, que também sorri ao lado da vovó coruja! Na legenda, a apresentadora se derreteu e contou que está espantada com o tamanho do menino: “Agora já era! Quanto mais alto fica, maior o amor da vovó Cissa por você”, ela brincou.

A loira, que foi uma das comandantes do programa da Globo ‘É de Casa’ antes de deixar a emissora, ainda fez questão de enfatizar a altura do garoto: “Meu querido netinho José que até ontem era um bebê e agora está assim: lindo, maravilhoso, jovem e beeeeeem alto!!!”, Cissa disse com muito bom humor e encheu a publicação de emojis corações.

A apresentadora também é avó das pequenas Aurora e Filipa, que são irmãs de José. As crianças são filhas do artista Thomaz Velho, um dos três herdeiros da apresentadora, que vive longe dos holofotes. Vale lembrar que Cissa, que comandará o 'Sem Censura' na TV Brasil, também é mãe de João e de Rafael, falecido em um atropelamento em 2010.

