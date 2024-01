Christine Fernandes revela que reatou o casamento com Floriano Peixoto

Depois de anunciar a separação em 2018, Christine Fernandes conta que reatou o casamento com Floriano Peixoto: ‘Parceiro de vida’

A atriz Christine Fernandes surpreendeu ao contar que reatou o casamento com o ator Floriano Peixoto. Os dois anunciaram a separação em 2018, mas o tempo longe um do outro não durou muito. Sem dar datas, ela confirmou que eles estão juntos.

“Somos casados. Tivemos um período separados, mas decidimos ficar juntos. É meu parceiro de vida”, disse ela à Coluna Play, do Jornal O Globo. Os dois são pais de Pedro, de 20 anos, que estuda na New York Film Academy.

Atualmente, a atriz vive em Portugal para gravar a novela Cacau, da TVI, na qual interpreta uma brasileira que teve a vida ameaçada e precisa fugir. No Brasil, ela está longe das novelas desde que atuou em Reis, da Record TV, e em Malhação: Toda Forma de Amar, da Globo.

Ainda no jornal, ela contou que não sente a necessidade de estar no ar o tempo todo. "Não sinto necessidade de estar no ar o tempo inteiro. São caminhos que você escolhe na vida. TV te tritura com o processo industrial. Conseguir sair disso com graça e alegria é difícil. Você vai amadurecendo e entendendo muita coisa, corrigindo outras, limando muita bobagem. Quando cheguei aos 50 anos (hoje ela tem 55), as coisas foram mudando. Os pensamentos, a pele, o organismo, tudo muda. É uma casa, você tem que trabalhar na manutenção dela. Não me vejo vivendo o ano inteiro o dia a dia que tenho neste momento. São 12 horas de trabalho por dia. Quando chego em casa, são 30 cenas para o dia seguinte. É difícil manter o ritmo industrial com muito prazer. Depende da personagem, do lugar, da produção... Agora estou com um papel que tem possibilidade de ser legal", disse ela.

Christiane Pelajo fala sobre decisão de reatar o relacionamento

Já pensou reviver um grande amor após três anos separados? Foi isso o que aconteceu com a jornalista Christiane Pelajo, que contou sua história no podcast 'Papagaio Falante'.

A repórter soube dizer bem quando se viu apaixonada novamente pelo antigo amor. “Quando a gente voltou a se falar, depois de três anos separados, chamei o Fernando para ir lá em casa e ele aceitou. Antes de ele chegar, eu estava arrumando as coisas em casa, escolhendo servir o que ele gostava, começou a me dar borboletas no estômago”, contextualizou.

"Voltaram as borboletas no estômago. Aí pensei: 'tem coisa aí que eu tinha botado embaixo do tapete'. Coisa de alma mesmo. Nunca deixei de amá-lo nesse tempo que ficamos separados”, constatou a ex-global.

Ela contou que o término foi difícil na época, mas já havia até partido para outra, entrando em outro compromisso, que não deu certo: "Fiquei muito mal quando a gente terminou. Estávamos há nove anos juntos. Fiquei muito triste mesmo. Mas depois fui me recuperando... Para mim aquela história estava resolvida na minha cabeça. Eu já estava bem, tinha namorado um ano outro cara. Achei mesmo que o Fernando era passado".

"Nunca tive um flashback na minha vida. Nunca mesmo. Não tive com o meu primeiro marido nem com o Fernando antes de resolvermos voltar", disse, falando sobre a exceção em sua vida.