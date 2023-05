Christiane Torloni emociona ao contar o que aprendeu com indígenas: "Delicado"

Em participação no especial CARAS Amazônia, a atriz Christiane Torloni falou sobre a relação que tem com a floresta

Conhecida por seu trabalho como ativista ambiental, a atriz Christiane Torloni (66) é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a região amazônica. A artista participou do especial CARAS Amazônia e dividiu com os colegas o que aprendeu com os indígenas sobre a floresta.

Durante um passeio para conhecer a região, Torloni, que está no ar com a reprise da novela Mulheres Apaixonadas, na TV Globo, emocionou ao relembrar uma conversa reveladora que teve com indígenas.

Segundo a atriz, é necessário ter um cuidado especial ao entrar na mata. "Como a gente não está acostumado a entrar na floresta, a gente entra com esforço na mata, com medo da mata e pisa forte, estamos sempre assim: 'Eles contra nós'", disse.

"E os povos originários falam exatamente o contrário, que a gente deve entrar com muita gentileza na mata, porque ela talvez seja a camada mais próxima que a gente chega dessa criatura viva que é essa terra, que é a nossa mãe. Literalmente somos filhos dessa terra", disse ela emocionada.

Torloni, que já liderou diversas campanhas em prol da preservação da Amazônia, continuou detalhando que é importante ser delicado e respeitoso ao adentrar o espaço ao qual ela considera como sagrado.

Leia também: Christiane Torloni experimenta larva e se aventura na Amazônia: 'Filhos da terra'

"Os povos originários dizem que devemos caminhar suavemente pela terra. Então, ao pisar na terra, em vez de pisar com força, pisa delicadamente sobre a terra. Porque é como se a gente tivesse fazendo esse contato delicado, e é uma pessoa que a gente está de novo abraçando e dizendo: 'Voltei para casa'", finalizou.

Ainda nesta viagem, que também contou com a presença de nomes como Mateus Solano, Giovanna Grigio e a ex-BBB Mari Gonzalez, a atriz chocou ao decidir experimentar larvas. "Tem um gosto bom para chuchu e uma textura deliciosa. Parece um marisco que não tem gosto do mar. É engraçado, porque tem a mesma textura", comentou.