Chris Brown se pronuncia sobre memes de Naldo sobre suposta amizade entre cantores

Cantor Chris Brown surpreende a todos e reage aos memes das histórias que Naldo conta sobre amizade entre os dois

Há algum tempo, a internet se diverte bastante com os memes do cantor Naldo, por conta das histórias que ele fala em entrevistas. A principal delas é que ele e o cantor norte-americano Chris Brown teriam uma suposta amizade entre eles. Uma página do Instagram chegou a compartilhar um trailer fictício do que seria um filme da vida do cantor brasileiro.

Então, o rapper Chris Brown chegou a reagir ao trailer com um emoji. Naldo comemorou bastante o fato de ter sido notado pelo “amigo”. “O homem comentou. Glória a Deus por tudo! Ih, comentou e coçou o olho de novo no ‘f*cking sh*t, é o naldo que tá ali?”, brincou o funkeiro, fazendo referência a um de seus vídeos que viralizaram.

Na história em questão de Naldo, ele conta que um dia esteve em uma festa na casa do rapper estadunidense e ficou envergonhado por ser fã do artista. Enquanto contava, ele afirma que o dono da casa foi até ele e questionou o porquê dele não ter ido cumprimentar ele, visto que ele admirava o trabalho do cantor brasileiro.