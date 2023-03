Naldo aparece pelado para divulgar música e não agrada público

Internautas detonaram cantor Naldo Benny nos comentários por foto nu tomando banho

O cantor Naldo Benny escolheu uma estratégia um tanto ousado para divulgar novo clipe da música "Fogo" nas redes sociais.

Em um vídeo, ele aparece no box do banheiro, tomando banho de costas, sem nenhuma roupa, com a música tocando de fundo.

No entanto, a publicação desagradou muitas pessoas, que foram aos comentários dar sua opinião. "O Moranguinho, puxa o freio do Naldo", disse um se referindo à esposa dele. "Pai de família, que exposição é essa?", questionou outro seguidor. "Que isso Ronaldo, endoidou?", perguntou outra.

Vale lembrar que ainda nesta semana, o cantor deu o que falar ao contar que já fez sexo com a esposa 37 vezes em uma semana. "Hoje tem um agravante, que é nossa filha. E a gente corre o tempo todo. Mas antes era só eu e ela e as viagens, e aí tinha meu ônibus. Então você imagina como era o ônibus. A equipe falava: 'a viagem é de 26 horas'. Eu falava: 'que maravilha'", afirmou.

Veja postagem: