Chance Perdomo, ator de 'O Mundo Sombrio de Sabrina', morre aos 27 anos

A morte precoce de Chance Perdomo aos 27 anos foi confirmada pela equipe do ator neste sábado, 30

O ator norte-americano Chance Perdomo morreu aos 27 anos neste sábado, 30. Conhecido por interpretar Ambrose Spellman na série O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix, o artista sofreu um acidente de moto fatal. A informação foi confirmada pela equipe do ator.

Em nota à Variety, a equipe trouxe mais informações sobre a morte de Chance. "É com pesar que compartilhamos a notícia do falecimento prematuro de Chance Perdomo em consequência de um acidente de motocicleta. As autoridades informaram que nenhum outro indivíduo estava envolvido", disse o comunicado.

A família de Chance ainda falou sobre o seu amor pela atuação e pediu privacidade neste momento difícil. "Sua paixão por arte e seu apetite insaciável pela vida recaiu sobre todos que o conheciam, e seu carinho permanecerá com aqueles que ele mais amava. Pedimos, por favor, que respeitem o desejo da família por privacidade enquanto eles lidam com a perda de seu amado filho e irmão", finalizou a nota.

Chance Perdomo ganhou notoriedade em Hollywood em 2018, quando emplacou seu papel como Ambrose Spellman, primo da personagem principal Sabrina Spellman em 'O Mundo Sombrio de Sabrina'. Após o cancelamento do projeto, ele participou a série de filmes 'After' como Landon Gibson.

O último trabalho do ator foi em 'Gen V', spin-off da série 'The Boys', do Prime Video. Os produtores da série chegaram a fazer um comunicado de pesar sobre o falecimento do ator.

"Não conseguimos entender isso. Para aqueles de nós que o conheceram e trabalharam com ele, Chance sempre foi charmoso e sorridente, uma força entusiasta da natureza, um artista incrivelmente talentoso e, mais do que qualquer outra coisa, apenas uma pessoa muito gentil e adorável. Mesmo escrever sobre ele no passado não faz sentido. Sentimos muito pela família de Chance e lamentamos a perda de nosso amigo e colega", disse a nota.