Cesca Civita recebe em sua casa evento beneficente e celebra Páscoa; veja fotos

Evento organizado por Cesca Civita contou com decoração especial e programação de Páscoa para crianças

A influenciadora Cesca Civita realizou nesta terça-feira, 11, um super evento beneficente para celebrar a Páscoa. A festinha, realizada em sua mansão, em São Paulo, contou com a presença de 25 crianças.

Organizado em parceria com a Unibes - União Brasileiro Israelita do Bem Estar SOCIAL, o evento solidário - sem fins lucrativos - contou diversas atividades recreativas como distribuição de ovos, dança e brincadeiras educativas.

Em seu segundo ano, a festinha social fez a socialite transformar sua casa em um ambiente super aconchegante para celebrar a data junto às crianças. Esse ano, o evento teve apoio do Grupo Iguatemi, Ka Figueiredo Bags e Pati Piva.

"Esse é um momento que desejo que fique na memória das crianças para sempre e que sirva de inspiração para elas ao longo da vida. Que não esqueçam de brincar", disse a socialite à CARAS Brasil.

Em seu perfil do Instagram, Cesca compartilhou um vídeo no qual mostra os bastidores do evento. Ela agradeceu o carinho dos parceiros e garantiu que o encontro com as crianças foi mega especial.

"Que dia mágico!! Foi tão especial ver a felicidade estampada nos rostos desses pequenos, não tem nada mais gratificante. Obrigada @unibes por ter me proporcionado esse momento com essas crianças maravilhosas!", disse ela.

Cesca ainda agradeceu aos amigos que estavam presentes: "Espero que essas memórias fiquem com elas para sempre! E muito grata também às minhas amigas por terem estado ao meu lado nesse dia tão importante pra mim".