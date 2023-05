Cesar Filho conta que diretor da Globo faleceu bravo com ele

Apresentador Cesar Filho também falou sobre bastidores de substituição por Xuxa Meneghel

O apresentador César Filho, conhecido por ser discreto sobre a vida profissional e pessoal, contou alguns detalhes de bastidores de sua carreira.

No 'Ticaracaticast', ele contou que o diretor Herval Rossano, falecido em 2007, se irritou após ele recusar um papel na novela 'A Gata Comeu'.

"O Wolf Maia me viu, ele tava lançado a novela 'Ti Ti Ti' e falou: 'Pô, vem fazer novela comigo'. Acho que era mais por me [considerar] galã, era uma novidade [mas recusei]. Aí o Herval Rossano chamou para fazer 'A Gata Comeu'", começou, contextualizando.

"Ele ficou louco, ficou bravo comigo até o fim da vida dele, ele ficou: 'ninguém recusa um convite para fazer novela comigo nem na TV Globo'. Mas eu não queria", contou.

Ele então contou que foi convidado novamente para atuar por Jayme Monjardim, chegou a ser aprovado, mas não quis deixar de apresentar seu programa na Globo, o 'TV Mulher'. No entanto, ao sair de férias, XuxaMeneghel entrou no lugar dele com outro programa, que acabou dando mais audiência e fim ao dele.

"Aí a 'TV Mulher' acabou. Eu tinha um contrato longo com a Globo ainda e eu ganhava sem trabalhar. Aí o Wolf voltou a me chamar, eu achei que o [personagem] tinha a ver [comigo], aí fui falar com o Boni, eu falei: 'me sinto mal aqui, todo mês estou ganhando meu salário e não faço meu trabalho'. Aí o Boni falou: 'Pode fazer novela'", afirmou ele, que acabou tento papéis em 'Hipertensão' e 'Sassaricando'.

