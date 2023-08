Causa da morte de astro infantil, Austin Majors, é revelada; o ex-ator morreu aos 27 anos

Estrela infantil da série 'Nova York Contra o Crime', ele vivia em um abrigo para sem-teto em Los Angeles, nos Estados Unidos

Austin Majors, conhecido por ter vivido o Theo Sipowicz na série Nova York Contra o Crime, que morreu em fevereiro passado, aos 27 anos, teve uma overdose acidental de fentanil, segundo resultados da autópsia do ex-ator.

O laudo foi divulgado, nesta terça-feira, 08, pelo Gabinete do Médico Legista do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo o site TMZ. O rapaz vivia em um abrigo para sem-teto na cidade americana.

O fentanil é um opióide entre 50 e 100 vezes mais potente que a morfina e heroína e tem sido apontado como a principal causa de overdoses acidentais nos EUA, no que tem sido considerado uma crise de saúde pública. Apesar disso, substância pode ser usada como anestésico.

Uma semana antes de sua morte, Austin chegou a ser fotografado durante uma visita da prefeita de Los Angeles, Karen Bass, no abrigo, aparentemente bem. A família de Austin divulgou uma declaração sobre sua morte: “Era um ser humano amoroso, artístico, brilhante e gentil. Austin teve grande alegria e orgulho de sua carreira de ator. Ele era um escoteiro ativo e se formou brilhantemente no Ensino Médio. Ele se formou na Escola de Artes Cinematográficas da USC com a paixão de dirigir e produzir música", dizia a notal.

"A irmã mais nova de Austin, Kali, diz que suas melhores lembranças com Austin foram crescer no set com ele, ser voluntário em eventos com 'Kids With a Cause' e fazer mochilões juntos. Austin era o tipo de filho, irmão, neto, e sobrinho que nos deixou orgulhosos e sentiremos sua falta profundamente para sempre", disse no comunicado, que explicava que o ator se graduou com especialização em produção de cinema e televisão com especialização em produção musical.

Kali, a irmã de Austin, que é atriz, fez na ocasião um post no Facebook. “Meu irmão mais velho, Austin, se foi. Ele morreu ontem à noite. Ainda é tão surreal para mim. Ele tinha apenas 27 anos com tanta vida para viver", escreveu ela.

Nascido em 1995, ele começou a atuar em 1999, como o pequeno filho do protagonista da série policial "Nova York contra o crime", na qual fez parte do elenco até 2004. Depois disso, passou por diversas obras de TV em participações rápidas, como "Plantão médico" e "Desperate housewives". Seu último trabalho em série foi em "How I met your mother", em 2009.